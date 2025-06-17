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В Омской области в лагере, где отравились 40 человек, нашли сальмонеллу - РИА Новости, 17.06.2025
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14:35 17.06.2025 (обновлено: 14:41 17.06.2025)
https://ria.ru/20250617/bakterii-2023332645.html
В Омской области в лагере, где отравились 40 человек, нашли сальмонеллу
В Омской области в лагере, где отравились 40 человек, нашли сальмонеллу - РИА Новости, 17.06.2025
В Омской области в лагере, где отравились 40 человек, нашли сальмонеллу
Бактерии сальмонеллы нашли в курице, пробы которой отобрали в детском лагере "Орленок" в Омской области, сообщили в пресс-службе регионального... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T14:35:00+03:00
2025-06-17T14:41:00+03:00
происшествия
здоровье - общество
омская область
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
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ОМСК, 17 июн - РИА Новости. Бактерии сальмонеллы нашли в курице, пробы которой отобрали в детском лагере "Орленок" в Омской области, сообщили в пресс-службе регионального Россельхознадзора. Пробы на бактерию сняли с филе куриной грудки. Ранее, 5 июня, в лагере "Орленок", находящемся в Калачинском районе Омской области, с отравлением госпитализировали 11 детей, а общее количество отравившихся составило 40 человек. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних. Администрация лагеря приняла решение досрочно прекратить первую смену и провести дезинфекцию учреждения. "В филе грудки цыпленка-бройлера по результатам лабораторных исследований выявлены опасные бактерии рода Salmonella", - сообщили в пресс-службе ведомства. Продукцию изъяли, а в отношении производителя ИП Вахний возбуждено административное производство. Региональный Россельхознадзор уведомил правительство Омской области о расторжении госконтрактов с предпринимателем. Расследование случившегося продолжается.
https://ria.ru/20250611/delo-2022276597.html
https://ria.ru/20250605/rospotrebnadzor-2021040310.html
омская область
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происшествия, здоровье - общество, омская область, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
Происшествия, Здоровье - Общество, Омская область, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
В Омской области в лагере, где отравились 40 человек, нашли сальмонеллу

В лагере "Орленок" Омской области, где отравились 40 человек, нашли сальмонеллу

© Sangwei Lu, UC BerkeleyБактерия сальмонелла
Бактерия сальмонелла - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© Sangwei Lu, UC Berkeley
Бактерия сальмонелла. Архивное фото
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ОМСК, 17 июн - РИА Новости. Бактерии сальмонеллы нашли в курице, пробы которой отобрали в детском лагере "Орленок" в Омской области, сообщили в пресс-службе регионального Россельхознадзора.
Пробы на бактерию сняли с филе куриной грудки. Ранее, 5 июня, в лагере "Орленок", находящемся в Калачинском районе Омской области, с отравлением госпитализировали 11 детей, а общее количество отравившихся составило 40 человек. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних. Администрация лагеря приняла решение досрочно прекратить первую смену и провести дезинфекцию учреждения.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
В Саратовской области завели дело после отравления детей в лагере
11 июня, 15:51
"В филе грудки цыпленка-бройлера по результатам лабораторных исследований выявлены опасные бактерии рода Salmonella", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Продукцию изъяли, а в отношении производителя ИП Вахний возбуждено административное производство. Региональный Россельхознадзор уведомил правительство Омской области о расторжении госконтрактов с предпринимателем. Расследование случившегося продолжается.
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Роспотребнадзор начал проверку после отравления детей в поезде
5 июня, 10:36
 
ПроисшествияЗдоровье - ОбществоОмская областьФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
 
 
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