Рейтинг@Mail.ru
Бахрейн направит на ПМЭФ представительную делегацию - РИА Новости, 17.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
ПМЭФ — 2025
 
17:08 17.06.2025 (обновлено: 17:09 17.06.2025)
https://ria.ru/20250617/bahrejn-2023372851.html
Бахрейн направит на ПМЭФ представительную делегацию
Бахрейн направит на ПМЭФ представительную делегацию - РИА Новости, 17.06.2025
Бахрейн направит на ПМЭФ представительную делегацию
Бахрейн, который является страной-гостем ПМЭФ в этом году, направляет в Санкт-Петербург представительную делегацию, которую возглавит сын короля, советник по... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T17:08:00+03:00
2025-06-17T17:09:00+03:00
пмэф — 2025
бахрейн
санкт-петербург
россия
юрий ушаков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023154993_0:128:3414:2048_1920x0_80_0_0_24d30a6d469c09169dde8b07845cc840.jpg
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Бахрейн, который является страной-гостем ПМЭФ в этом году, направляет в Санкт-Петербург представительную делегацию, которую возглавит сын короля, советник по национальной безопасности, командующий Королевской гвардией Насер Бен Хамад Аль Халифа, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Страной- гостем форума в 2025 году станет королевство Бахрейн. Бахрейн направляет в Питер весьма представительную делегацию. Где-то около 80 человек в этой делегации. И возглавит делегацию сын короля Бахрейна. Он представитель короля по гуманитарной деятельности и делам молодежи. А также носит важный титул советника по национальной безопасности и является командующим Королевской гвардии", - сказал журналистам Ушаков. Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250617/ssha-2023371282.html
бахрейн
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023154993_342:0:3073:2048_1920x0_80_0_0_ff16495e8d07d4eafaa3b6a678284c0f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
бахрейн, санкт-петербург, россия, юрий ушаков
ПМЭФ — 2025, Бахрейн, Санкт-Петербург, Россия, Юрий Ушаков
Бахрейн направит на ПМЭФ представительную делегацию

Ушаков: Бахрейн направляет на ПМЭФ представительную делегацию

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПодготовка к ПМЭФ-2025
Подготовка к ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Бахрейн, который является страной-гостем ПМЭФ в этом году, направляет в Санкт-Петербург представительную делегацию, которую возглавит сын короля, советник по национальной безопасности, командующий Королевской гвардией Насер Бен Хамад Аль Халифа, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Страной- гостем форума в 2025 году станет королевство Бахрейн. Бахрейн направляет в Питер весьма представительную делегацию. Где-то около 80 человек в этой делегации. И возглавит делегацию сын короля Бахрейна. Он представитель короля по гуманитарной деятельности и делам молодежи. А также носит важный титул советника по национальной безопасности и является командующим Королевской гвардии", - сказал журналистам Ушаков.
Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Уличный щит - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Представители американского бизнеса примут участие в ПМЭФ
17:05
 
ПМЭФ — 2025БахрейнСанкт-ПетербургРоссияЮрий Ушаков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала