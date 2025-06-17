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Бахрейн направит на ПМЭФ представительную делегацию

Бахрейн направит на ПМЭФ представительную делегацию - РИА Новости, 17.06.2025

Бахрейн направит на ПМЭФ представительную делегацию

Бахрейн, который является страной-гостем ПМЭФ в этом году, направляет в Санкт-Петербург представительную делегацию, которую возглавит сын короля, советник по... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T17:08:00+03:00

2025-06-17T17:08:00+03:00

2025-06-17T17:09:00+03:00

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Бахрейн, который является страной-гостем ПМЭФ в этом году, направляет в Санкт-Петербург представительную делегацию, которую возглавит сын короля, советник по национальной безопасности, командующий Королевской гвардией Насер Бен Хамад Аль Халифа, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Страной- гостем форума в 2025 году станет королевство Бахрейн. Бахрейн направляет в Питер весьма представительную делегацию. Где-то около 80 человек в этой делегации. И возглавит делегацию сын короля Бахрейна. Он представитель короля по гуманитарной деятельности и делам молодежи. А также носит важный титул советника по национальной безопасности и является командующим Королевской гвардии", - сказал журналистам Ушаков. Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250617/ssha-2023371282.html

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бахрейн, санкт-петербург, россия, юрий ушаков