https://ria.ru/20250617/bahrejn-2023372851.html
Бахрейн направит на ПМЭФ представительную делегацию
Бахрейн направит на ПМЭФ представительную делегацию - РИА Новости, 17.06.2025
Бахрейн направит на ПМЭФ представительную делегацию
Бахрейн, который является страной-гостем ПМЭФ в этом году, направляет в Санкт-Петербург представительную делегацию, которую возглавит сын короля, советник по... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T17:08:00+03:00
2025-06-17T17:08:00+03:00
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Бахрейн, который является страной-гостем ПМЭФ в этом году, направляет в Санкт-Петербург представительную делегацию, которую возглавит сын короля, советник по национальной безопасности, командующий Королевской гвардией Насер Бен Хамад Аль Халифа, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Страной- гостем форума в 2025 году станет королевство Бахрейн. Бахрейн направляет в Питер весьма представительную делегацию. Где-то около 80 человек в этой делегации. И возглавит делегацию сын короля Бахрейна. Он представитель короля по гуманитарной деятельности и делам молодежи. А также носит важный титул советника по национальной безопасности и является командующим Королевской гвардии", - сказал журналистам Ушаков. Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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бахрейн, санкт-петербург, россия, юрий ушаков
ПМЭФ — 2025, Бахрейн, Санкт-Петербург, Россия, Юрий Ушаков
Бахрейн направит на ПМЭФ представительную делегацию
Ушаков: Бахрейн направляет на ПМЭФ представительную делегацию
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Бахрейн, который является страной-гостем ПМЭФ в этом году, направляет в Санкт-Петербург представительную делегацию, которую возглавит сын короля, советник по национальной безопасности, командующий Королевской гвардией Насер Бен Хамад Аль Халифа, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Страной- гостем форума в 2025 году станет королевство Бахрейн. Бахрейн направляет в Питер весьма представительную делегацию. Где-то около 80 человек в этой делегации. И возглавит делегацию сын короля Бахрейна. Он представитель короля по гуманитарной деятельности и делам молодежи. А также носит важный титул советника по национальной безопасности и является командующим Королевской гвардии", - сказал журналистам Ушаков.
Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.