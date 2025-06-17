Рейтинг@Mail.ru
Киев причастен к убийству экс-советника Януковича, считает Азаров - РИА Новости, 17.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:58 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/azarov-2023441953.html
Киев причастен к убийству экс-советника Януковича, считает Азаров
Киев причастен к убийству экс-советника Януковича, считает Азаров - РИА Новости, 17.06.2025
Киев причастен к убийству экс-советника Януковича, считает Азаров
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что Киев причастен к убийству экс-советника Виктора Януковича Андрея Портнова в Испании, причем Запад не... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T23:58:00+03:00
2025-06-17T23:58:00+03:00
в мире
здоровье - общество
украина
испания
россия
андрей портнов (политик)
николай азаров (политик)
анатолий шарий
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151947/95/1519479531_0:0:2862:1610_1920x0_80_0_0_a552b1e249fd34ec49d329da232a75c6.jpg
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что Киев причастен к убийству экс-советника Виктора Януковича Андрея Портнова в Испании, причем Запад не осуждает эту ликвидацию неугодного для киевского режима юриста, заявил политик в интервью РИА Новости. "Опыт последних лет показал, что киевский режим приспособился проводить такие террористические акты – убийства людей, которые представляют какую-то опасность для режима. Мы не очень на это обращаем внимание, а это ведь на самом деле широко распространенная практика киевского режима. И никто из западных деятелей не осудил. Например, убили Портнова", - заявил Азаров РИА Новости. Он напомнил, что Портнов был одним из самых известных юристов на Украине, действующий уголовный кодекс Украины разрабатывала его команда. "То есть, человек известный. Ну, взяли вот и убили. Прямо на входе в школу, где он детей привез своих. Никаких возражений ни от кого не последовало. Кто его осудил, киевский режим? Никто не осудил", - сказал Азаров. Экс-премьер Украины подчеркнул, что при этом действия киевского режима не получают никакого осуждения со стороны западных лидеров. "Это государство террористическое, встало на путь терроризма. А по отношению к собственным гражданам что происходит? Вот мы говорим о внешних действиях СБУ и так далее, за пределами Украины: они сейчас в Испании действуют, в России и так далее. А внутри-то страны? А внутри они спокойно убивают всех, кого хотят убивать. Всех, кто им мешает, без всяких вопросов… И ведь ни один не Стармер, ни один Мерц, ни один представитель... Макрон какой-нибудь, да, ни встал и не сказал, что, ребят, да, мы вас поддерживаем, но так же все-таки нельзя действовать. Вы же все, что можно только, нарушаете", - отметил Азаров. Радиостанция Cadena Ser со ссылкой на полицию и службы экстренной помощи 21 мая сообщила, что Портнов был застрелен утром у входа в "Американскую школу Мадрида" в городе Посуэло-де-Аларкон под Мадридом. Как впоследствии заявил украинский блогер Анатолий Шарий, Портнов готовился обнародовать сведения, разоблачающие Зеленского и его окружение.
https://ria.ru/20250521/azarov-2018239263.html
https://ria.ru/20250609/ukraina-2021770829.html
украина
испания
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151947/95/1519479531_66:0:2797:2048_1920x0_80_0_0_0665cda1732760c097565b7849e06cb1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, здоровье - общество, украина, испания, россия, андрей портнов (политик), николай азаров (политик), анатолий шарий, служба безопасности украины
В мире, Здоровье - Общество, Украина, Испания, Россия, Андрей Портнов (политик), Николай Азаров (политик), Анатолий Шарий, Служба безопасности Украины
Киев причастен к убийству экс-советника Януковича, считает Азаров

Азаров: Киев причастен к убийству экс-советника Януковича Портнова в Испании

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкНиколай Азаров
Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Николай Азаров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что Киев причастен к убийству экс-советника Виктора Януковича Андрея Портнова в Испании, причем Запад не осуждает эту ликвидацию неугодного для киевского режима юриста, заявил политик в интервью РИА Новости.
"Опыт последних лет показал, что киевский режим приспособился проводить такие террористические акты – убийства людей, которые представляют какую-то опасность для режима. Мы не очень на это обращаем внимание, а это ведь на самом деле широко распространенная практика киевского режима. И никто из западных деятелей не осудил. Например, убили Портнова", - заявил Азаров РИА Новости.
Место убийства Андрея Портнова в Мадриде. 21 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
Экс-премьер Украины прокомментировал убийство бывшего советника Януковича
21 мая, 13:17
Он напомнил, что Портнов был одним из самых известных юристов на Украине, действующий уголовный кодекс Украины разрабатывала его команда.
"То есть, человек известный. Ну, взяли вот и убили. Прямо на входе в школу, где он детей привез своих. Никаких возражений ни от кого не последовало. Кто его осудил, киевский режим? Никто не осудил", - сказал Азаров.
Экс-премьер Украины подчеркнул, что при этом действия киевского режима не получают никакого осуждения со стороны западных лидеров.
«
"Это государство террористическое, встало на путь терроризма. А по отношению к собственным гражданам что происходит? Вот мы говорим о внешних действиях СБУ и так далее, за пределами Украины: они сейчас в Испании действуют, в России и так далее. А внутри-то страны? А внутри они спокойно убивают всех, кого хотят убивать. Всех, кто им мешает, без всяких вопросов… И ведь ни один не Стармер, ни один Мерц, ни один представитель... Макрон какой-нибудь, да, ни встал и не сказал, что, ребят, да, мы вас поддерживаем, но так же все-таки нельзя действовать. Вы же все, что можно только, нарушаете", - отметил Азаров.
Радиостанция Cadena Ser со ссылкой на полицию и службы экстренной помощи 21 мая сообщила, что Портнов был застрелен утром у входа в "Американскую школу Мадрида" в городе Посуэло-де-Аларкон под Мадридом. Как впоследствии заявил украинский блогер Анатолий Шарий, Портнов готовился обнародовать сведения, разоблачающие Зеленского и его окружение.
Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов в Киевском аэропорту Борисполь - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
На Украине завели дело по факту убийства советника Януковича
9 июня, 13:06
 
В миреЗдоровье - ОбществоУкраинаИспанияРоссияАндрей Портнов (политик)Николай Азаров (политик)Анатолий ШарийСлужба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала