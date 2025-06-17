Киев причастен к убийству экс-советника Януковича, считает Азаров
Азаров: Киев причастен к убийству экс-советника Януковича Портнова в Испании
Николай Азаров. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что Киев причастен к убийству экс-советника Виктора Януковича Андрея Портнова в Испании, причем Запад не осуждает эту ликвидацию неугодного для киевского режима юриста, заявил политик в интервью РИА Новости.
"Опыт последних лет показал, что киевский режим приспособился проводить такие террористические акты – убийства людей, которые представляют какую-то опасность для режима. Мы не очень на это обращаем внимание, а это ведь на самом деле широко распространенная практика киевского режима. И никто из западных деятелей не осудил. Например, убили Портнова", - заявил Азаров РИА Новости.
"То есть, человек известный. Ну, взяли вот и убили. Прямо на входе в школу, где он детей привез своих. Никаких возражений ни от кого не последовало. Кто его осудил, киевский режим? Никто не осудил", - сказал Азаров.
Экс-премьер Украины подчеркнул, что при этом действия киевского режима не получают никакого осуждения со стороны западных лидеров.
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"Это государство террористическое, встало на путь терроризма. А по отношению к собственным гражданам что происходит? Вот мы говорим о внешних действиях СБУ и так далее, за пределами Украины: они сейчас в Испании действуют, в России и так далее. А внутри-то страны? А внутри они спокойно убивают всех, кого хотят убивать. Всех, кто им мешает, без всяких вопросов… И ведь ни один не Стармер, ни один Мерц, ни один представитель... Макрон какой-нибудь, да, ни встал и не сказал, что, ребят, да, мы вас поддерживаем, но так же все-таки нельзя действовать. Вы же все, что можно только, нарушаете", - отметил Азаров.
Радиостанция Cadena Ser со ссылкой на полицию и службы экстренной помощи 21 мая сообщила, что Портнов был застрелен утром у входа в "Американскую школу Мадрида" в городе Посуэло-де-Аларкон под Мадридом. Как впоследствии заявил украинский блогер Анатолий Шарий, Портнов готовился обнародовать сведения, разоблачающие Зеленского и его окружение.