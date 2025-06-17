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Австрия призвала ЕС пересмотреть позицию по российскому газу - РИА Новости, 17.06.2025
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09:42 17.06.2025 (обновлено: 13:20 17.06.2025)
https://ria.ru/20250617/avstrija-2023264449.html
Австрия призвала ЕС пересмотреть позицию по российскому газу
Австрия призвала ЕС пересмотреть позицию по российскому газу - РИА Новости, 17.06.2025
Австрия призвала ЕС пересмотреть позицию по российскому газу
Евросоюзу следует пересмотреть отказ от импорта российского газа после урегулирования на Украине, пишет газета Financial Times со ссылкой на представителя... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T09:42:00+03:00
2025-06-17T13:20:00+03:00
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брюссель
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евросоюз
в мире
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Евросоюзу следует пересмотреть отказ от импорта российского газа после урегулирования на Украине, пишет газета Financial Times со ссылкой на представителя Минэнерго Австрии."(Брюссель. — Прим. ред.) должен сохранить возможность пересмотра ситуации по окончании конфликта", — считают в министерстве.Отмечается, что Австрия стала третьей страной — членом ЕС после Венгрии и Словакии, которая открыто предложила возобновить импорт российского газа после урегулирования украинского кризиса.В начале мая Еврокомиссия опубликовала план по полному отказу от российских энергоносителей:Накануне Венгрия и Словакия наложили вето на план ЕК по отказу от российской энергии уже в июне. По мнению главы венгерского МИД Петера Сийярто, Брюссель все равно намерен реализовать инициативу, поскольку он "лег под Киев". Но Будапешт и Братислава пытаются этому помешать, подчеркнул он.Министр также не раз отмечал, что Западная Европа гордо заявляет об отказе от российских энергоресурсов, но на деле продолжает покупать их через третьи страны.В свою очередь, бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги указывал, что энергетический рынок Евросоюза сталкивается с фундаментальными проблемами, нехваткой природных ресурсов, а цены на природный газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США.
https://ria.ru/20250605/kompanii-2021058597.html
https://ria.ru/20250605/gaz-2021111955.html
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россия, австрия, брюссель, еврокомиссия, евросоюз, в мире, украина, петер сийярто, венгрия
Россия, Австрия, Брюссель, Еврокомиссия, Евросоюз, В мире, Украина, Петер Сийярто, Венгрия
Австрия призвала ЕС пересмотреть позицию по российскому газу

FT: Минэнерго Австрии призвало ЕС пересмотреть отказ от импорта российского газа

© Fotolia / Roman Sigaev Пламя газа и символ Евросоюза
Пламя газа и символ Евросоюза - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© Fotolia / Roman Sigaev
Пламя газа и символ Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Евросоюзу следует пересмотреть отказ от импорта российского газа после урегулирования на Украине, пишет газета Financial Times со ссылкой на представителя Минэнерго Австрии.
"(Брюссель. — Прим. ред.) должен сохранить возможность пересмотра ситуации по окончании конфликта", — считают в министерстве.
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
NYT: в ЕС обеспокоены тем, что компании могут начать покупать газ из России
5 июня, 12:09
Отмечается, что Австрия стала третьей страной — членом ЕС после Венгрии и Словакии, которая открыто предложила возобновить импорт российского газа после урегулирования украинского кризиса.
В начале мая Еврокомиссия опубликовала план по полному отказу от российских энергоносителей:
  • речь идет о газе, нефти и атомном топливе;
  • до конца года предлагается ввести запрет на импорт по новым российским газовым контрактам и существующим спотовым сделкам;
  • запрет также может коснуться оставшегося импорта трубопроводного газа и СПГ, импортируемого из России по долгосрочным контрактам;
  • он должен вступить в силу не позднее конца 2027 года;
  • утверждается, что такие меры разработаны для "сохранения безопасности поставок энергоносителей в Евросоюз и ограничения любого влияния на цены и рынки".
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Американский инвестор сделал неожиданное заявление о ЕС и российском газе
5 июня, 15:22
Накануне Венгрия и Словакия наложили вето на план ЕК по отказу от российской энергии уже в июне. По мнению главы венгерского МИД Петера Сийярто, Брюссель все равно намерен реализовать инициативу, поскольку он "лег под Киев". Но Будапешт и Братислава пытаются этому помешать, подчеркнул он.
Министр также не раз отмечал, что Западная Европа гордо заявляет об отказе от российских энергоресурсов, но на деле продолжает покупать их через третьи страны.
В свою очередь, бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги указывал, что энергетический рынок Евросоюза сталкивается с фундаментальными проблемами, нехваткой природных ресурсов, а цены на природный газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США.
Резиденция президента Словакии в Братиславе - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
Словакия может добиться уступок от ЕС по газу из России, считает Фицо
29 мая, 01:11
 
РоссияАвстрияБрюссельЕврокомиссияЕвросоюзВ миреУкраинаПетер СийяртоВенгрия
 
 
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