https://ria.ru/20250617/avstrija-2023264449.html

Австрия призвала ЕС пересмотреть позицию по российскому газу

Австрия призвала ЕС пересмотреть позицию по российскому газу - РИА Новости, 17.06.2025

Австрия призвала ЕС пересмотреть позицию по российскому газу

Евросоюзу следует пересмотреть отказ от импорта российского газа после урегулирования на Украине, пишет газета Financial Times со ссылкой на представителя... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T09:42:00+03:00

2025-06-17T09:42:00+03:00

2025-06-17T13:20:00+03:00

россия

австрия

брюссель

еврокомиссия

евросоюз

в мире

украина

петер сийярто

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Евросоюзу следует пересмотреть отказ от импорта российского газа после урегулирования на Украине, пишет газета Financial Times со ссылкой на представителя Минэнерго Австрии."(Брюссель. — Прим. ред.) должен сохранить возможность пересмотра ситуации по окончании конфликта", — считают в министерстве.Отмечается, что Австрия стала третьей страной — членом ЕС после Венгрии и Словакии, которая открыто предложила возобновить импорт российского газа после урегулирования украинского кризиса.В начале мая Еврокомиссия опубликовала план по полному отказу от российских энергоносителей:Накануне Венгрия и Словакия наложили вето на план ЕК по отказу от российской энергии уже в июне. По мнению главы венгерского МИД Петера Сийярто, Брюссель все равно намерен реализовать инициативу, поскольку он "лег под Киев". Но Будапешт и Братислава пытаются этому помешать, подчеркнул он.Министр также не раз отмечал, что Западная Европа гордо заявляет об отказе от российских энергоресурсов, но на деле продолжает покупать их через третьи страны.В свою очередь, бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги указывал, что энергетический рынок Евросоюза сталкивается с фундаментальными проблемами, нехваткой природных ресурсов, а цены на природный газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США.

https://ria.ru/20250605/kompanii-2021058597.html

https://ria.ru/20250605/gaz-2021111955.html

https://ria.ru/20250529/slovakija-2019682001.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, австрия, брюссель, еврокомиссия, евросоюз, в мире, украина, петер сийярто, венгрия