Австрия призвала ЕС пересмотреть позицию по российскому газу
FT: Минэнерго Австрии призвало ЕС пересмотреть отказ от импорта российского газа
Пламя газа и символ Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Евросоюзу следует пересмотреть отказ от импорта российского газа после урегулирования на Украине, пишет газета Financial Times со ссылкой на представителя Минэнерго Австрии.
"(Брюссель. — Прим. ред.) должен сохранить возможность пересмотра ситуации по окончании конфликта", — считают в министерстве.
Отмечается, что Австрия стала третьей страной — членом ЕС после Венгрии и Словакии, которая открыто предложила возобновить импорт российского газа после урегулирования украинского кризиса.
В начале мая Еврокомиссия опубликовала план по полному отказу от российских энергоносителей:
- речь идет о газе, нефти и атомном топливе;
- до конца года предлагается ввести запрет на импорт по новым российским газовым контрактам и существующим спотовым сделкам;
- запрет также может коснуться оставшегося импорта трубопроводного газа и СПГ, импортируемого из России по долгосрочным контрактам;
- он должен вступить в силу не позднее конца 2027 года;
- утверждается, что такие меры разработаны для "сохранения безопасности поставок энергоносителей в Евросоюз и ограничения любого влияния на цены и рынки".
Накануне Венгрия и Словакия наложили вето на план ЕК по отказу от российской энергии уже в июне. По мнению главы венгерского МИД Петера Сийярто, Брюссель все равно намерен реализовать инициативу, поскольку он "лег под Киев". Но Будапешт и Братислава пытаются этому помешать, подчеркнул он.
Министр также не раз отмечал, что Западная Европа гордо заявляет об отказе от российских энергоресурсов, но на деле продолжает покупать их через третьи страны.