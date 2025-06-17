https://ria.ru/20250617/armija-2023410385.html
ЦАХАЛ зафиксировала запуск ракет со стороны Ирана
ЦАХАЛ зафиксировала запуск ракет со стороны Ирана - РИА Новости, 17.06.2025
ЦАХАЛ зафиксировала запуск ракет со стороны Ирана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала запуск ракет со стороны Ирана, системы ПВО готовятся к перехвату снарядов, сообщила во вторник пресс-служба армии. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T19:41:00+03:00
2025-06-17T19:41:00+03:00
2025-06-17T20:13:00+03:00
в мире
иран
израиль
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/11/2023407365_44:0:558:289_1920x0_80_0_0_7362dc30dabe776da13cf8acb1e11756.jpg
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала запуск ракет со стороны Ирана, системы ПВО готовятся к перехвату снарядов, сообщила во вторник пресс-служба армии. "Некоторое время назад Армия обороны Израиля зафиксировала запуск ракет из Ирана в направлении территории государства Израиль. Системы ПВО работают для предотвращения угрозы", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250617/izrail-2023203045.html
иран
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/11/2023407365_108:0:493:289_1920x0_80_0_0_f6f631d78fa0be2985c35698413f8c41.jpg
Обстановка в Тель-Авиве после эскалации конфликта между Израилем и Ираном
Прямая трансляция из Тель-Авива: эскалация отношений между Ираном и Израилем продолжается уже пятый день
2025-06-17T19:41
true
PT1S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, израиль, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Израиль, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
ЦАХАЛ зафиксировала запуск ракет со стороны Ирана
Армия Израиля заявила, что зафиксировала новый запуск ракет со стороны Ирана