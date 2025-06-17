https://ria.ru/20250617/armija-2023410385.html

ЦАХАЛ зафиксировала запуск ракет со стороны Ирана

ЦАХАЛ зафиксировала запуск ракет со стороны Ирана - РИА Новости, 17.06.2025

ЦАХАЛ зафиксировала запуск ракет со стороны Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала запуск ракет со стороны Ирана, системы ПВО готовятся к перехвату снарядов, сообщила во вторник пресс-служба армии. РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T19:41:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала запуск ракет со стороны Ирана, системы ПВО готовятся к перехвату снарядов, сообщила во вторник пресс-служба армии. "Некоторое время назад Армия обороны Израиля зафиксировала запуск ракет из Ирана в направлении территории государства Израиль. Системы ПВО работают для предотвращения угрозы", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250617/izrail-2023203045.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Обстановка в Тель-Авиве после эскалации конфликта между Израилем и Ираном Прямая трансляция из Тель-Авива: эскалация отношений между Ираном и Израилем продолжается уже пятый день 2025-06-17T19:41 true PT1S

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Наталья Макарова

в мире, иран, израиль, война израиля и ирана: последние новости о конфликте