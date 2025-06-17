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ЦАХАЛ зафиксировала запуск ракет со стороны Ирана - РИА Новости, 17.06.2025
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19:41 17.06.2025 (обновлено: 20:13 17.06.2025)
https://ria.ru/20250617/armija-2023410385.html
ЦАХАЛ зафиксировала запуск ракет со стороны Ирана
ЦАХАЛ зафиксировала запуск ракет со стороны Ирана - РИА Новости, 17.06.2025
ЦАХАЛ зафиксировала запуск ракет со стороны Ирана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала запуск ракет со стороны Ирана, системы ПВО готовятся к перехвату снарядов, сообщила во вторник пресс-служба армии. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T19:41:00+03:00
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в мире
иран
израиль
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала запуск ракет со стороны Ирана, системы ПВО готовятся к перехвату снарядов, сообщила во вторник пресс-служба армии. &quot;Некоторое время назад Армия обороны Израиля зафиксировала запуск ракет из Ирана в направлении территории государства Израиль. Системы ПВО работают для предотвращения угрозы&quot;, - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250617/izrail-2023203045.html
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в мире, иран, израиль, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Израиль, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
ЦАХАЛ зафиксировала запуск ракет со стороны Ирана

Армия Израиля заявила, что зафиксировала новый запуск ракет со стороны Ирана

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала запуск ракет со стороны Ирана, системы ПВО готовятся к перехвату снарядов, сообщила во вторник пресс-служба армии.
«

"Некоторое время назад Армия обороны Израиля зафиксировала запуск ракет из Ирана в направлении территории государства Израиль. Системы ПВО работают для предотвращения угрозы", - говорится в сообщении.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
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