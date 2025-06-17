https://ria.ru/20250617/armeniya-2023435531.html

В Госдуме прокомментировали ситуацию вокруг Армянской апостольской церкви

В Госдуме прокомментировали ситуацию вокруг Армянской апостольской церкви - РИА Новости, 17.06.2025

В Госдуме прокомментировали ситуацию вокруг Армянской апостольской церкви

Основные международные принципы права на свободу совести и вероисповедания подвергаются сомнениям со стороны руководства Армении, заявила РИА Новости глава... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T22:59:00+03:00

2025-06-17T22:59:00+03:00

2025-06-17T22:59:00+03:00

религия

россия

армения

москва

яна лантратова

самвел карапетян

никол пашинян

госдума рф

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Основные международные принципы права на свободу совести и вероисповедания подвергаются сомнениям со стороны руководства Армении, заявила РИА Новости глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду"). Ранее российский предприниматель, президент ГК "Ташир" Самвел Карапетян заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей Армении. Это вызвало недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг Карапетяна, заявила РИА Новости, что Москва внимательно следит за ней, будет оказывать необходимое содействие. "Несомненно, основные принципы - международные принципы права на свободу совести, свободу вероисповедания и уважение государства к внутренним установлениям религиозных организаций, - очевидно, подвергаются сомнениям со стороны руководства Армении", - сказала агентству Лантратова. Глава комитета Госдумы отметила, что Армянская апостольская церковь является, в том числе, традиционной религиозной организацией и в России. По ее словам, вся сила Конституции РФ защищает эту церковь, составляющую неотъемлемую часть исторического наследия народов РФ, в данном случае армянского народа, который также является одним из народов Российской федерации. Лантратова подчеркнула, что с некоторым напряжением и повышенным вниманием следит за ситуацией, которая разворачивается вокруг ААЦ и правительства Армении. "Это, несомненно, вызывает у нас опасения, что могут последовать какие-то действия в отношении церкви, недружественные прежде всего в отношении иерархов церкви, которые в свою очередь являются легитимными, избранными в соответствии с канонами этой церкви, внутренними установлениями, и внутри самой церкви их легитимность не подвергается сомнению", - заключила политик. Пашинян ранее разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*. Используя ненормативную лексику, он выразил недовольство иерархами ААЦ. К кампании против церкви присоединились и члены правящей партии "Гражданский договор". Позднее премьер предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". После этого инициатива "Пять правозащитников", объединяющая известных армянских адвокатов, обвинила Пашиняна в попытке свержения конституционного строя из-за предложения изменить порядок избрания главы ААЦ. 9 июня премьер объявил, что желает избрания нового католикоса и призвал сторонников поддержать его в этом вопросе.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250531/sojuz-2020113654.html

https://ria.ru/20250617/simonjan-2023412378.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, армения, москва, яна лантратова, самвел карапетян, никол пашинян, госдума рф, facebook, армянская апостольская церковь, преследование карапетяна в армении