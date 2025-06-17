https://ria.ru/20250617/armenija-2023435015.html

В Госдуме заявили, что Армения повторяет путь Украины

В Госдуме заявили, что Армения повторяет путь Украины - РИА Новости, 17.06.2025

В Госдуме заявили, что Армения повторяет путь Украины

Армения полностью повторяет путь Украины - с ее преследованием инакомыслящих и веры, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по развитию гражданского... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T22:55:00+03:00

2025-06-17T22:55:00+03:00

2025-06-17T22:55:00+03:00

армения

украина

россия

самвел карапетян

никол пашинян

мария захарова

госдума рф

ташир

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Армения полностью повторяет путь Украины - с ее преследованием инакомыслящих и веры, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Олег Леонов ("Новые люди"). Ранее российский предприниматель, президент ГК "Ташир" Самвел Карапетян заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей Армении. Это вызвало недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг Карапетяна, заявила РИА Новости, что Москва внимательно следит за ней, будет оказывать необходимое содействие. "Печально, что Армения полностью повторяет путь Украины — с её преследованием инакомыслящих, преследованием вообще веры, которой уже не одна тысяча лет. Очень печально, что власти Армении начинают с такими материями, с национальной верой, так поступать", - сказал Леонов. Он отметил, что Самвела Карапетяна преследуют за его взгляды. И цель, по словам политика, — запугать остальных, показать, что нет неприкасаемых, и что те, кто попробуют ещё вступиться за веру, будут сидеть в тюрьме. "Он, как человек здравомыслящий, вступился — в принципе, как нормальный, абсолютно человек — вступился за церковь, за веру, и за это его преследуют. И делают это не столько в наказание, сколько в назидание другим, чтобы другим было неповадно", - добавил депутат. Пашинян ранее разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*. Используя ненормативную лексику, он выразил недовольство иерархами ААЦ. К кампании против церкви присоединились и члены правящей партии "Гражданский договор". Позднее премьер предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". После этого инициатива "Пять правозащитников", объединяющая известных армянских адвокатов, обвинила Пашиняна в попытке свержения конституционного строя из-за предложения изменить порядок избрания главы ААЦ. 9 июня премьер объявил, что желает избрания нового католикоса и призвал сторонников поддержать его в этом вопросе.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250617/simonjan-2023412378.html

https://ria.ru/20250617/karapetyan-2023425587.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

армения, украина, россия, самвел карапетян, никол пашинян, мария захарова, госдума рф, ташир