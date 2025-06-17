Рейтинг@Mail.ru
Анохин: новую автодорогу построят в Заднепровском районе Смоленска - РИА Новости, 17.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
20:11 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/anokhin-2023414412.html
Анохин: новую автодорогу построят в Заднепровском районе Смоленска
Анохин: новую автодорогу построят в Заднепровском районе Смоленска - РИА Новости, 17.06.2025
Анохин: новую автодорогу построят в Заднепровском районе Смоленска
В Заднепровском районе Смоленска будет построена автомобильная дорога протяженностью около 7 километров, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Смоленской... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T20:11:00+03:00
2025-06-17T20:11:00+03:00
смоленская область
василий анохин
смоленская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982392458_174:57:1600:859_1920x0_80_0_0_a64607d632ae043b4de89e201d662d04.jpg
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. В Заднепровском районе Смоленска будет построена автомобильная дорога протяженностью около 7 километров, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Смоленской области Василий Анохин. "Приступаем к строительству новой автомобильной дороги в Заднепровском районе Смоленска. Через нее пойдут потоки большегрузов и других машин, которые будут использоваться на стройплощадке логистического комплекса Wildberries", - написал Анохин. Дорога соединит комплекс с Минским шоссе и пойдет в обход СНТ "Подснежники", Скрипрово, Анастасьино, Дивасов и других населенных пунктов, что позволит защитить жителей от пыли и шума. В настоящее время началась разработка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, необходимых для строительства дороги. Как отметил губернатор, логистический комплекс станет одним из локомотивов развития малого и среднего бизнеса в области. Вместе с тем транспортные потоки, связанные со строительством и дальнейшей работой объекта, не должны доставлять неудобства смолянам.
https://ria.ru/20250617/smolensk-2023312883.html
https://ria.ru/20250612/pasporta-2022537418.html
смоленская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982392458_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_579d6c36064b24fbfc1bff7b297ea6f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
василий анохин, смоленская область
Смоленская область, Василий Анохин, Смоленская область
Анохин: новую автодорогу построят в Заднепровском районе Смоленска

Губернатор Анохин: новую автодорогу построят в Заднепровском районе Смоленска

© Фото : Правительство Смоленской областиГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© Фото : Правительство Смоленской области
Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. В Заднепровском районе Смоленска будет построена автомобильная дорога протяженностью около 7 километров, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Смоленской области Василий Анохин.
"Приступаем к строительству новой автомобильной дороги в Заднепровском районе Смоленска. Через нее пойдут потоки большегрузов и других машин, которые будут использоваться на стройплощадке логистического комплекса Wildberries", - написал Анохин.
Завод Дорогобужкотломаш в Смоленской области - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Смоленский завод освоил производство высокоэффективных паровых котлов
Вчера, 13:16
Дорога соединит комплекс с Минским шоссе и пойдет в обход СНТ "Подснежники", Скрипрово, Анастасьино, Дивасов и других населенных пунктов, что позволит защитить жителей от пыли и шума.
В настоящее время началась разработка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, необходимых для строительства дороги.
Как отметил губернатор, логистический комплекс станет одним из локомотивов развития малого и среднего бизнеса в области. Вместе с тем транспортные потоки, связанные со строительством и дальнейшей работой объекта, не должны доставлять неудобства смолянам.
Российский паспорт - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
Переехавшей из Латвии на Смоленщину семье вручили российский паспорта
12 июня, 19:10
 
Смоленская областьВасилий АнохинСмоленская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала