https://ria.ru/20250617/anokhin-2023414412.html

Анохин: новую автодорогу построят в Заднепровском районе Смоленска

Анохин: новую автодорогу построят в Заднепровском районе Смоленска - РИА Новости, 17.06.2025

Анохин: новую автодорогу построят в Заднепровском районе Смоленска

В Заднепровском районе Смоленска будет построена автомобильная дорога протяженностью около 7 километров, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Смоленской... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T20:11:00+03:00

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2025-06-17T20:11:00+03:00

смоленская область

василий анохин

смоленская область

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. В Заднепровском районе Смоленска будет построена автомобильная дорога протяженностью около 7 километров, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Смоленской области Василий Анохин. "Приступаем к строительству новой автомобильной дороги в Заднепровском районе Смоленска. Через нее пойдут потоки большегрузов и других машин, которые будут использоваться на стройплощадке логистического комплекса Wildberries", - написал Анохин. Дорога соединит комплекс с Минским шоссе и пойдет в обход СНТ "Подснежники", Скрипрово, Анастасьино, Дивасов и других населенных пунктов, что позволит защитить жителей от пыли и шума. В настоящее время началась разработка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, необходимых для строительства дороги. Как отметил губернатор, логистический комплекс станет одним из локомотивов развития малого и среднего бизнеса в области. Вместе с тем транспортные потоки, связанные со строительством и дальнейшей работой объекта, не должны доставлять неудобства смолянам.

https://ria.ru/20250617/smolensk-2023312883.html

https://ria.ru/20250612/pasporta-2022537418.html

смоленская область

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василий анохин, смоленская область