https://ria.ru/20250617/anapa-2023336691.html

Около 5 тысяч детей будут отдыхать на базе школ летом в Анапе

Около 5 тысяч детей будут отдыхать на базе школ летом в Анапе - РИА Новости, 17.06.2025

Около 5 тысяч детей будут отдыхать на базе школ летом в Анапе

Около 5 тысяч детей будут охвачены отдыхом на базе школ в Анапе летом, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства образования и науки Краснодарского края. РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T14:53:00+03:00

2025-06-17T14:53:00+03:00

2025-06-17T14:53:00+03:00

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Около 5 тысяч детей будут охвачены отдыхом на базе школ в Анапе летом, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства образования и науки Краснодарского края. Так, в течение лета в Анапе будут работать 29 лагерей дневного пребывания, 19 лагерей труда и отдыха, два муниципальных палаточных лагеря. Все они получили положительные заключения Роспотребнадзора. В ведомстве добавили, что с учетом специфики сезона уделяется особое внимание объектам размещения с бассейнами и аквапарками. На данный момент бассейны функционируют в 95 организациях санаторно-курортного комплекса, работают три аквапарка. Совместно с Роспотребнадзором хозяйствующим субъектам доведены все требования. На сегодняшний день проведены подготовительные работы, организован производственный контроль воды в бассейнах. Краснодарский край готов принять этим летом почти 400 тысяч детей, в том числе 147 тысяч – из других регионов. Для этого работают 90 стационарных лагерей, 25 из них – в Анапе и Темрюкском районе. В них есть вся доступная инфраструктура, чтобы организовать качественный и безопасный отдых, в том числе с точки зрения санитарно-эпидемиологических правил, и без выхода на пляж. В Краснодарском крае ежегодно утверждают перечень турмаршрутов, доступных для групп с детьми. В этом сезоне их 16 – в Абинском, Северском и Мостовском районах, Туапсинском муниципальном округе, Геленджике, Горячем Ключе, Новороссийске и Сочи.

https://ria.ru/20250611/kuban-2022231718.html

https://ria.ru/20250609/kondratev-2021859594.html

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краснодарский край, анапа, туризм