https://ria.ru/20250617/altaj-2023283818.html

СК возбудил дело из-за конфликта женщин, при котором пострадал ребенок

СК возбудил дело из-за конфликта женщин, при котором пострадал ребенок - РИА Новости, 17.06.2025

СК возбудил дело из-за конфликта женщин, при котором пострадал ребенок

Уголовное дело возбудили из-за конфликта двух женщин, во время которого пострадала двухмесячная девочка в Алтайском крае, сообщили журналистам в СУСК по... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T11:10:00+03:00

2025-06-17T11:10:00+03:00

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БАРНАУЛ , 17 июн - РИА Новости. Уголовное дело возбудили из-за конфликта двух женщин, во время которого пострадала двухмесячная девочка в Алтайском крае, сообщили журналистам в СУСК по региону. Ранее в соцсетях появилось видео с камеры наблюдения, на котором женщина нападает на маму с грудным ребенком в коляске и начинает ее избивать. В результате малыш выпал на землю и заплакал. "По данному сообщению… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч.1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам либо угрозой его применения). В настоящее время проводятся необходимые следственные действия", - говорится в сообщении СУСК. Как ранее сообщила журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина, пострадавший ребенок - двухмесячная девочка, её добавили в больницу, однако госпитализация не потребовалась. Прокурор Алтайского края Антон Герман поставил на контроль установление обстоятельств конфликта и принятие процессуального решения. В МВД по региону отметили, что уже нашли обеих участниц потасовки.

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происшествия, алтайский край, россия