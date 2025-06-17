СК возбудил дело из-за конфликта женщин, при котором пострадал ребенок
На Алтае возбудили дело после конфликта женщин, при котором пострадал ребенок
© Подслушано Барнаул/ВКонтактеКонфликт двух женщин, во время которого пострадала двухмесячная девочка в Алтайском крае
Конфликт двух женщин, во время которого пострадала двухмесячная девочка в Алтайском крае
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БАРНАУЛ , 17 июн - РИА Новости. Уголовное дело возбудили из-за конфликта двух женщин, во время которого пострадала двухмесячная девочка в Алтайском крае, сообщили журналистам в СУСК по региону.
Ранее в соцсетях появилось видео с камеры наблюдения, на котором женщина нападает на маму с грудным ребенком в коляске и начинает ее избивать. В результате малыш выпал на землю и заплакал.
"По данному сообщению… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч.1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам либо угрозой его применения). В настоящее время проводятся необходимые следственные действия", - говорится в сообщении СУСК.
Как ранее сообщила журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина, пострадавший ребенок - двухмесячная девочка, её добавили в больницу, однако госпитализация не потребовалась. Прокурор Алтайского края Антон Герман поставил на контроль установление обстоятельств конфликта и принятие процессуального решения. В МВД по региону отметили, что уже нашли обеих участниц потасовки.