https://ria.ru/20250617/administratsija-2023324466.html

США прекратили работу над стратегией давления на Россию, пишет Reuters

США прекратили работу над стратегией давления на Россию, пишет Reuters - РИА Новости, 17.06.2025

США прекратили работу над стратегией давления на Россию, пишет Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа остановила работу над стратегией давления на Россию, передает агентство Reuters со ссылкой на трех американских... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T14:01:00+03:00

2025-06-17T14:01:00+03:00

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа остановила работу над стратегией давления на Россию, передает агентство Reuters со ссылкой на трех американских чиновников. "В последние недели администрация Трампа свернула работу межведомственной рабочей группы, созданной для выработки стратегий оказания давления на Россию с целью ускорения мирных переговоров с Украиной", — говорится в материале.По словам собеседников агентства, группа приступила к разработке документа еще весной, но в мае сбавила темпы: всем стало ясно, что глава Белого дома не заинтересован в принятии более конфронтационной позиции по отношению к Москве.С начала президентского срока Трамп отказывается прибегать к жестким мерам для давления на Россию. Как писали различные СМИ, президент опасается, что такой подход окажет негативное влияние на переговорный процесс по Украине. Это касается и введения новых санкций, к которым призывают некоторые американские конгрессмены. Так, 1 апреля в сенат внесли законопроект известного антироссийской риторикой Линдси Грэма* — "Акт о санкциях против России в 2025 году". Документ предусматривает ограничения в отношении Москвы под предлогом ее мнимого отказа от переговоров по урегулированию ситуации на Украине или нарушения возможного будущего соглашения.Кроме того, США несколько раз отказывались присоединяться к совместным заявлениям международных организаций, в частности ООН, поскольку они содержали формулировки с осуждением действий России на Украине. Как отмечал госсекретарь Марко Рубио, враждебные резолюции по отношению к любой из сторон не способствуют урегулированию конфликта. * Внесен в список террористов и экстремистов в России.

https://ria.ru/20250615/peskov-2022931267.html

https://ria.ru/20250614/ssha-2022737756.html

https://ria.ru/20250606/tramp--2021184593.html

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в мире, россия, сша, дональд трамп, украина, марко рубио, оон