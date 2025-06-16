https://ria.ru/20250616/zoloto-2021382478.html

Золото России сияет ярче: золотой бум поддержит экономику страны

Золото России сияет ярче: золотой бум поддержит экономику страны - РИА Новости, 16.06.2025

Золото России сияет ярче: золотой бум поддержит экономику страны

Золотодобывающая отрасль находится на подъеме благодаря значительному росту мировых цен на золото, который стимулирует дополнительные инвестиции в разведку и... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T11:46:00+03:00

2025-06-16T11:46:00+03:00

2025-06-16T12:06:00+03:00

золото

полюс золото

золоторудная компания "павлик"

магаданская область

россия

экономика

федеральная служба государственной статистики (росстат)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

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Золотодобывающая отрасль находится на подъеме благодаря значительному росту мировых цен на золото, который стимулирует дополнительные инвестиции в разведку и добычу. В 2024 году стоимость одной унции золота увеличилась на 26,5%, преодолев отметку в 2660 долларов, а уже в первом квартале 2025 года стремительный рост продолжился — цена достигала рекордных показателей, кратковременно превышая отметку 3440 долларов за унцию."Золотое ралли" было обусловлено сочетанием ряда факторов, главными из которых были и остаются геополитические риски и глобальная инфляция. На этом фоне центральные банки различных стран активизировали покупку драгоценного металла для страховки от экономических и политических потрясений. В свою очередь, торговые войны между крупнейшими державами создали нестабильность на глобальных рынках, повысив спрос частных инвесторов на защитные активы, каким является золото. Прогнозы аналитиков указывают на дальнейшее укрепление позиций золота: к концу 2025 года ожидается достижение отметки в 3600-3700 долларов за унцию, а уже во втором квартале 2026 года цена может приблизиться к новому историческому максимуму — 4000 долларов за унцию.Эти факторы делают российскую золотодобычу привлекательной инвестицией и перспективным направлением развития промышленности. По данным Росстата, в 2024 году производство золота в России увеличилось на 5,3% по сравнению с предыдущим годом. Абсолютных показателей по выпуску золота Росстат не публикует, но экспертные оценки указывают на цифру около 330 тонн, что является вторым показателем в мире. На первом месте остается Китай с добычей на уровне 380 тонн, на третьем – Австралия (290 тонн). С 2019 года объем добычи драгоценного металла в нашей стране стабильно превышает 300 тонн. Многие аналитики предсказывают, что при существующих темпах развития отрасли к 2027-2030 годам Россия может вернуть себе первое место и выйти на уровень производства 400 тонн в год.Первая десятка. Рывок "Павлика"По данным исследования журнала "Золото и технологии", топ-10 российских золотодобывающих компаний в 2024 году суммарно добыли почти 250 тонн золота, что составило примерно 75% от общей добычи в стране. Журнал также обнародовал ежегодный рейтинг ведущих копаний по уровню добычи.Лидером списка остается "Полюс", увеличивший добычу на 7% до рекордной для компании отметки – 93,4 тонны золота. Второе место заняла группа предприятий, связанных с "Хайлэнд Голд", чья добыча составила 33 тонны (рост на 12%). Третье место у структур, принадлежащих УГМК, с объемом добычи 32,6 тонны (снижение на 4%). Компания "Полиметалл", несмотря на снижение производства на 9% до 24,5 тонны, удержалась на четвертом месте. В свою очередь, группа "Нордголд" показала прирост на 10%, произведя 16 тонн золота и заняв, как и годом ранее, пятую позицию.Особое внимание привлекло резкое восхождение АО "Павлик" (находится под управлением ИК "Арлан"), которое переместилось сразу с девятого на шестое место благодаря увеличению производства на 38% – до 12,8 тонны. Важную роль в этом сыграл запуск второй очереди ЗИФ на одноименном магаданском месторождении.На седьмом месте в списке десяти лучших оказались предприятия, контролируемые группой "Норильский никель", включая "Быстринский ГОК". Суммарно они произвели 11 тонн золота, что незначительно меньше, чем годом ранее. В свою очередь, добыча АО "ЮГК" по итогам года упала на 27% до 10,6 тонны, что было вызвано приостановкой добычи на челябинских карьерах по требованию Ростехнадзора. В итоге группа оказалась отброшена с шестого на восьмое место в рейтинге. Девятую строку занял "Высочайший" с показателями около 8 тонн, который опередил ПАО "Селигдар" с результатом 7,7 тонны.Рост запасов и новые проектыБольшой потенциал золотодобывающей отрасли РФ и возможности ее выхода на новый уровень добычи подтверждаются данными о росте запасов, а также активной работой ведущих игроков по проектам новых золотоизвлекательных мощностей. Высокая востребованность золота в мире привлекает частные инвестиции как в геологоразведку, так и в модернизацию и расширение добывающей и перерабатывающей инфраструктуры. По последним оценкам Минприроды, только в 2024 году частные инвесторы вложили в геологоразведку более 80 миллиардов рублей, что почти на 60% больше, чем годом ранее.По данным Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых (ГКЗ), в 2024 году общий прирост запасов золота, включая доразведку известных участков, составил чуть менее 900 тонн. В последние пять лет прирост запасов стабильно превышает добычу: за это время запасы выросли на 4,56 тысячи тонн, а добыча составила 2,21 тысячи тонн. До 2030 года недропользователи планируют ввести в разработку или нарастить добычу на 13 крупных месторождениях.Всего в 2024 году, по данным Минприроды, в России было открыто 229 месторождений золота. Крупнейшим открытием стало месторождение "Древний" в Магаданской области, где запасы золота оцениваются в 104 тонны. Также большой вклад внесли доразведанные и расширенные месторождения золота "Гросс" в Республика Саха (Якутия) и "Ведугинское" в Красноярском крае.В январе этого года министерство природных ресурсов подтвердило открытие золоторудной компанией "Павлик" нового месторождения "Золотая речка" в Магаданской области с запасами 43 тонны золота, а также получение добычной лицензии. В 2023 году компания запустила вторую очередь золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ), выход которой на проектную мощность позволит довести общую переработку предприятия до 13 миллионов тонн руды с производством 12,8 тонн золота в год.Другие золотодобывающие компании также активно работают над расширением перерабатывающей структуры. Так, "Полюс" продолжает строительство ЗИФ-5 на месторождении "Благодатное" в Красноярском крае. Планируемая мощность – 9 тонн золота в год. Кроме того, в этом году планируется запуск золотоизвлекательной фабрики холдинга "Селигдар" на месторождении "Хвойное" в Якутии. Производительность фабрики — 2,5 тонны золота в год.Регионы-лидерыУстойчивое развитие отрасли подтверждается ростом показателей в ключевых регионах добычи. В настоящее время основные месторождения золота сосредоточены в недрах Сибири и Дальнего Востока: на них приходится более 85% всех запасов драгоценного металла страны.Безусловным лидером по золотодобыче в 2024 году стал Красноярский край, где производство драгметалла выросло на 17% до 75 тонн. За второе и третье место соперничают Якутия (55 тонн золота, рост на 6% к 2023 году) и Магаданская область (54,1 тонны, рост на 12%). Рекорд по добыче установил в прошлом году Хабаровский край (28,1 тонны против 27,9 тонны годом ранее). В Иркутской области отмечалось незначительное снижение – с 21,6 до 21,3 тонны.Золотодобывающая промышленность сегодня – один из главных драйверов социально-экономического развития отдаленных регионов России, таких как Магаданская область, Чукотка и большинство территорий Якутии. В Магаданской области добыча золота и вовсе является основой экономики, формируя более двух третей регионального валового продукта. Ключевые предприятия, такие как "Полюс Магадан" и "Павлик" не только осуществляют налоговые отчисления в областной бюджет и создают рабочие места, но и активно развивают инфраструктуру, включая строительство дорог и социальных объектов. Также компании реализуют для населения региона различные программы в области образования и здравоохранения.Перспективы отраслиПерспективы российской золотодобывающей индустрии выглядят весьма оптимистично, учитывая ряд ключевых факторов, способствующих ее дальнейшему росту и укреплению позиций на мировой арене. Стремительно растущий спрос на золото как защитный актив, вызванный продолжающейся геополитической нестабильностью и финансовыми рисками, обеспечивает российским компаниям устойчивую основу для развития. Прогнозируемое увеличение стоимости золота к 2026 году открывает дополнительные перспективы для прибыльности отрасли.Достаточно высок экспортный потенциал. Основными потребителями российского золота остаются Китай, Индия и страны Юго-Восточной Азии, которые демонстрируют устойчивый рост спроса на ювелирные украшения и инвестиционное золото. Дополнительный источник спроса – внутренний рынок, где Банк России постоянно наращивает покупку золота в резервы с целью снизить зависимость страны от колебаний мировых валют и санкционных ограничений.Основные российские золотодобытчики в таких условиях планируют нарастить добычу. Ключевым фактором достижения этой цели станет активное освоение новых месторождений, а также прирост эксплуатационных запасов по флангам действующих. Одновременно модернизация и улучшение технологий ЗИФ позволят значительно повысить эффективность извлечения золота. При этом расширение производства отечественного горного оборудования поможет уменьшить затраты на добычу, повысив рентабельность предприятий.В недрах нашей страны сосредоточено более 10% от общемировых запасов золота – 16,7 тысячи тонн. Эксперты уверены, что комплексный подход к развитию золотодобывающей отрасли, сочетающий освоение новых месторождений, внедрение передовых технологий и государственную поддержку, позволит России уверенно выйти на первое место по объему добычи в ближайшие пять лет. Это обеспечит экономике страны дополнительный импульс роста, что повысит благосостояние граждан и укрепит позиции России на международной арене.

https://ria.ru/20250602/pavlik-2019085307.html

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золото, полюс золото, золоторудная компания "павлик", магаданская область, россия, экономика, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), полиметалл