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Житель Армавира получил 19 лет колонии за насилие над падчерицей - РИА Новости, 16.06.2025
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13:52 16.06.2025
https://ria.ru/20250616/zhitel-2023116549.html
Житель Армавира получил 19 лет колонии за насилие над падчерицей
Житель Армавира получил 19 лет колонии за насилие над падчерицей - РИА Новости, 16.06.2025
Житель Армавира получил 19 лет колонии за насилие над падчерицей
Житель Армавира получил 19 лет колонии строгого режима за сексуальное насилие над несовершеннолетней падчерицей на протяжении семи лет, сообщила объединенная... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T13:52:00+03:00
2025-06-16T13:52:00+03:00
происшествия
краснодарский край
россия
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КРАСНОДАР, 16 июн - РИА Новости. Житель Армавира получил 19 лет колонии строгого режима за сексуальное насилие над несовершеннолетней падчерицей на протяжении семи лет, сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. По информации ведомства, 41-летний местный житель на протяжении семи лет совершал преступления сексуального характера в отношении дочери своей сожительницы. На момент совершения первого преступления ребенку было 8 лет, и на протяжении всего времени девочка молчала, так как отчим внушал ей, что такие отношения нормальны. "Установлено, что с 2017 по 2024 год мужчина совершал преступления сексуального характера в отношении дочери своей сожительницы… Судом ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 19 лет в колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми на срок 18 лет, с ограничением свободы на срок один год десять месяцев", - говорится в сообщении. Как отмечает СУСК РФ по Краснодарскому краю, по результатам проведенной судебной сексолого-психолого-психиатрической экспертизы мужчина признан вменяемым. Слушания по делу проходили в закрытом режиме, вину подсудимый полностью признал, сообщает пресс-служба судов края. Армавирский городской суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "б" части 4 статьи 132, пунктом "б" части 4 статьи 131, частями 1 и 3 статьи 134, частями 1 и 2 статьи 135, частью 1 статьи 137 УК РФ. Кроме того, подсудимому назначено принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра в амбулаторных условиях. Приговор в законную силу не вступил.
https://ria.ru/20250609/peterburg-2021839027.html
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происшествия, краснодарский край, россия, армавир
Происшествия, Краснодарский край, Россия, Армавир
Житель Армавира получил 19 лет колонии за насилие над падчерицей

Житель Армавира получил 19 лет колонии за семь лет насилия над падчерицей

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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КРАСНОДАР, 16 июн - РИА Новости. Житель Армавира получил 19 лет колонии строгого режима за сексуальное насилие над несовершеннолетней падчерицей на протяжении семи лет, сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
По информации ведомства, 41-летний местный житель на протяжении семи лет совершал преступления сексуального характера в отношении дочери своей сожительницы. На момент совершения первого преступления ребенку было 8 лет, и на протяжении всего времени девочка молчала, так как отчим внушал ей, что такие отношения нормальны.
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"Установлено, что с 2017 по 2024 год мужчина совершал преступления сексуального характера в отношении дочери своей сожительницы… Судом ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 19 лет в колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми на срок 18 лет, с ограничением свободы на срок один год десять месяцев", - говорится в сообщении.
Как отмечает СУСК РФ по Краснодарскому краю, по результатам проведенной судебной сексолого-психолого-психиатрической экспертизы мужчина признан вменяемым.
Слушания по делу проходили в закрытом режиме, вину подсудимый полностью признал, сообщает пресс-служба судов края. Армавирский городской суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "б" части 4 статьи 132, пунктом "б" части 4 статьи 131, частями 1 и 3 статьи 134, частями 1 и 2 статьи 135, частью 1 статьи 137 УК РФ. Кроме того, подсудимому назначено принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра в амбулаторных условиях.
Приговор в законную силу не вступил.
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