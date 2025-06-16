https://ria.ru/20250616/zelenskiy-2023204621.html

Австрийские правые потребовали разъяснений по визиту Зеленского в Вену

Австрийские правые потребовали разъяснений по визиту Зеленского в Вену - РИА Новости, 16.06.2025

Австрийские правые потребовали разъяснений по визиту Зеленского в Вену

Самая популярная партия Австрии - Австрийская партия свободы (АПС) - подала срочный запрос в Национальный совет республики (нижняя палата парламента страны),... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T20:12:00+03:00

2025-06-16T20:12:00+03:00

2025-06-16T20:12:00+03:00

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ВЕНА, 16 июн - РИА Новости. Самая популярная партия Австрии - Австрийская партия свободы (АПС) - подала срочный запрос в Национальный совет республики (нижняя палата парламента страны), чтобы официально потребовать разъяснений у федерального канцлера по поводу визита Владимира Зеленского в Вену и возможных последствий этого визита для нейтралитета и безопасности страны. "АПС подала в Национальный совет срочный запрос канцлеру "Нейтралитет Австрии в опасности - визит президента Украины Зеленского 16 июня 2025 года", - говорится в релизе правой партии. Отмечается, что лидер партии Герберт Кикль резко раскритиковал визит украинской стороны в Вену. "Наш народ имеет право знать, почему Австрия теряет доверие на международной арене, отказывается от нейтралитета и тем самым ставит под угрозу собственную безопасность", - приводятся в сообщении слова Кикля. По его словам, визит проходит в крайне напряжённой геополитической обстановке - на фоне растущей конфронтации между НАТО и Россией, значительных требований Украины по военной помощи и общей нестабильности в Европе. "Австрия имеет конституционное обязательство сохранять вечный нейтралитет. Это не тактический инструмент для имиджевой политики, а стратегия безопасности, обеспечивающая нам стабильность и международное доверие", - пояснил Кикль, раскритиковав нынешние власти республики за то, что из-за их действий страна теряет доверие и дополнительно становится мишенью геополитических конфликтов. Особенно критичным он назвал и финансовый аспект поддержки Украины. "Австрия уже выделила около 327 миллионов евро прямой и косвенной помощи, несмотря на то, что собственные граждане страдают от инфляции, сокращения здравоохранения и растущей налоговой нагрузки. Кто сегодня приветствует Зеленского аплодисментами, завтра должен объяснить налогоплательщикам, почему нет денег на пенсии, семьи и безопасность", - отметил Кикль. По его словам, особое беспокойство вызывает факт допуска Украиной так называемых "чёрных списков врагов государства", в которых находятся и граждане Австрии. "Это скандал, что австрийские журналисты и несколько депутатов АПС занесены в списки "врагов Украины" с указанием личных данных. Это противоречит принципам правового государства и является угрозой безопасности и правам наших граждан. Что ещё хуже - правительство Австрии молчит об этом и при этом устраивает дипломатические торжества", - подчеркнул лидер партии. Он также призвал к тому, чтобы Австрия активно выступила за настоящие мирные переговоры - обеими сторонами, на нейтральной территории и без политических условий. Зеленский в понедельник вместе со своей супругой прибыл с официальным визитом в Вену. У него состоялись переговоры с президентом Австрии, также в его графике встреча с канцлером республики. Это первый визит Зеленского в Австрию с начала российской СВО.

https://ria.ru/20250616/zelenskiy-2023160778.html

https://ria.ru/20250317/avstriya-2005396436.html

https://ria.ru/20250314/avstrija-2005074874.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, австрия, украина, вена, владимир зеленский, нато