https://ria.ru/20250616/zelenskiy-2023203703.html

"Устранение Зеленского": в США дали России действенный совет

"Устранение Зеленского": в США дали России действенный совет - РИА Новости, 16.06.2025

"Устранение Зеленского": в США дали России действенный совет

России следует сместить Владимира Зеленского для полной победы в конфликте с Украиной, заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T20:03:00+03:00

2025-06-16T20:03:00+03:00

2025-06-16T20:03:00+03:00

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. России следует сместить Владимира Зеленского для полной победы в конфликте с Украиной, заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Deep Dive."Победа — это устранение Зеленского и всей шайки преступников в Киеве. Вот и все. Им нужно убраться оттуда", — считает он.Эксперт отметил, что подобная задача не является невыполнимой для российских бойцов, а наоборот, Москва в украинском конфликте "находится в сильной позиции".В начале февраля агентство Рейтер сообщило, что команда Трампа обсуждает способы убедить Киев провести президентские выборы в рамках перемирия с Россией. Предполагается, что их победитель мог бы взять на себя согласование долгосрочной сделки с Москвой.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года, но выборы президента на Украине отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".Как отмечал президент России Владимир Путин, единственной легитимной властью на Украине остаются Верховная рада и ее спикер. При этом, по его словам, Москва готова вести переговоры с любым легитимным лидером Украины, в том числе и с Зеленским, если он победит на выборах. Однако для этого киевские власти должны найти способ отменить указ, запрещающий им вступать в переговоры с Россией, а для проведения президентских выборов им нужно также отменить военное положение.

https://ria.ru/20250616/zelenskij-2023177206.html

https://ria.ru/20250616/zelenskiy-2023160778.html

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