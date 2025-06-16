https://ria.ru/20250616/zelenskiy-2023160778.html
Зеленский опозорил свою жену в Вене
Зеленский опозорил свою жену в Вене - РИА Новости, 16.06.2025
Зеленский опозорил свою жену в Вене
Владимир Зеленский поставил свою жену Елену в неловкое положение на встрече с президентом Австрии Александром ван дер Белленом, пишет издание Heute. РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T16:43:00+03:00
2025-06-16T16:43:00+03:00
2025-06-16T18:50:00+03:00
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский поставил свою жену Елену в неловкое положение на встрече с президентом Австрии Александром ван дер Белленом, пишет издание Heute."Украинский политик вышел из своего BMW и направился прямо по красному ковру к ван дер Беллену. Его супруга Елена Зеленская осталась одна", — говорится в публикации.Австрийская газета Kronen Zeitung сообщала, что Зеленский запланировал визит в Вену на понедельник, 16 июня, для встреч с руководством Австрии — с президентом республики ван дер Белленом и рядом министров, в том числе с главой МИД Беате Майнль-Райзингер, которая ранее посещала Киев.Самая популярная в Австрии партия — правая АПС (Австрийская партия свободы) — обвинила власти страны в переносе важных мероприятий в парламенте, включая заявление правительства по поводу стрельбы в школе Граца, из-за визита украинского политика.
https://ria.ru/20250616/ukraina-2023096853.html
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Зеленский забыл про свою жену во время визита в Вену
Зеленский забыл про свою жену во время визита в Вену, отмечают австрийские СМИ. Сначала он вышел из машины и не помог супруге. Вместо этого направился поскорее здороваться с принимающей стороной. Затем Зеленский стоял под зонтом в то время, пока жена была под дождём.
2025-06-16T16:43
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в мире, австрия, вена, киев, александр ван дер беллен, владимир зеленский, bmw x5
В мире, Австрия, Вена, Киев, Александр Ван дер Беллен, Владимир Зеленский, BMW X5
Зеленский опозорил свою жену в Вене
Heute: Зеленский опозорил свою жену на встрече с ван дер Белленом в Вене