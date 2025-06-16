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В Киеве раскрыли план Зеленского на конфликт Ирана и Израиля - РИА Новости, 16.06.2025
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04:21 16.06.2025
https://ria.ru/20250616/zelenskiy-2023034018.html
В Киеве раскрыли план Зеленского на конфликт Ирана и Израиля
В Киеве раскрыли план Зеленского на конфликт Ирана и Израиля - РИА Новости, 16.06.2025
В Киеве раскрыли план Зеленского на конфликт Ирана и Израиля
Эскалация военного конфликта между Израилем и Ираном дает Владимиру Зеленскому "дипломатическую передышку" перед встречей с президентом США Дональдом Трампом —... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T04:21:00+03:00
2025-06-16T04:21:00+03:00
в мире
иран
израиль
киев
владимир зеленский
дональд трамп
александр дубинский
верховная рада украины
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Эскалация военного конфликта между Израилем и Ираном дает Владимиру Зеленскому "дипломатическую передышку" перед встречей с президентом США Дональдом Трампом — такое мнение в Telegram-канале высказал депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене."Это дает агонизирующему режиму еще пару недель на подготовку позиций, которые подвергнутся испытанию уже до конца июня", — написал он.По словам парламентария, параллельно, Зеленский использует тактику отрицания успехов российской армии, чтобы любой ценой сохранить "позитивный фон" для встречи с Трампом."А что будет после нее — об этом, мне кажется, сейчас никто не задумывается", — резюмировал депутат.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал израильские удары преступлением и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Исламская республика в ответ начала операцию "Правдивое обещание 3" с нанесением ударов по военным целям в Израиле.
https://ria.ru/20250615/zelenskiy-2022995058.html
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в мире, иран, израиль, киев, владимир зеленский, дональд трамп, александр дубинский, верховная рада украины, корпус стражей исламской революции, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Иран, Израиль, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Александр Дубинский, Верховная Рада Украины, Корпус стражей исламской революции, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
В Киеве раскрыли план Зеленского на конфликт Ирана и Израиля

Дубинский: война Израиля с Ираном даст Киеву передышку перед встречей с Трампом

© AP Photo / Mark SchiefelbeinВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Эскалация военного конфликта между Израилем и Ираном дает Владимиру Зеленскому "дипломатическую передышку" перед встречей с президентом США Дональдом Трампом — такое мнение в Telegram-канале высказал депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
"Это дает агонизирующему режиму еще пару недель на подготовку позиций, которые подвергнутся испытанию уже до конца июня", — написал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
Британский дипломат резко высказался о Зеленском
Вчера, 18:57
По словам парламентария, параллельно, Зеленский использует тактику отрицания успехов российской армии, чтобы любой ценой сохранить "позитивный фон" для встречи с Трампом.
"А что будет после нее — об этом, мне кажется, сейчас никто не задумывается", — резюмировал депутат.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал израильские удары преступлением и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Исламская республика в ответ начала операцию "Правдивое обещание 3" с нанесением ударов по военным целям в Израиле.
Владимир Зеленский во время встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
"Серьезная угроза". Сийярто резко высказался о Зеленском и фон дер Ляйен
Вчера, 15:58
 
В миреИранИзраильКиевВладимир ЗеленскийДональд ТрампАлександр ДубинскийВерховная Рада УкраиныКорпус стражей исламской революцииОбострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
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Израильские спасатели на дежурстве после иранского ракетного удара по центру Тель-АвиваОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортажВчера, 23:03
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