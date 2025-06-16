https://ria.ru/20250616/zelenskiy-2023034018.html

В Киеве раскрыли план Зеленского на конфликт Ирана и Израиля

В Киеве раскрыли план Зеленского на конфликт Ирана и Израиля - РИА Новости, 16.06.2025

В Киеве раскрыли план Зеленского на конфликт Ирана и Израиля

Эскалация военного конфликта между Израилем и Ираном дает Владимиру Зеленскому "дипломатическую передышку" перед встречей с президентом США Дональдом Трампом —... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T04:21:00+03:00

2025-06-16T04:21:00+03:00

2025-06-16T04:21:00+03:00

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Эскалация военного конфликта между Израилем и Ираном дает Владимиру Зеленскому "дипломатическую передышку" перед встречей с президентом США Дональдом Трампом — такое мнение в Telegram-канале высказал депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене."Это дает агонизирующему режиму еще пару недель на подготовку позиций, которые подвергнутся испытанию уже до конца июня", — написал он.По словам парламентария, параллельно, Зеленский использует тактику отрицания успехов российской армии, чтобы любой ценой сохранить "позитивный фон" для встречи с Трампом."А что будет после нее — об этом, мне кажется, сейчас никто не задумывается", — резюмировал депутат.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал израильские удары преступлением и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Исламская республика в ответ начала операцию "Правдивое обещание 3" с нанесением ударов по военным целям в Израиле.

https://ria.ru/20250615/zelenskiy-2022995058.html

https://ria.ru/20250615/siyyarto-2022970199.html

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в мире, иран, израиль, киев, владимир зеленский, дональд трамп, александр дубинский, верховная рада украины, корпус стражей исламской революции, обострение конфликта между израилем и ираном