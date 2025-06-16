https://ria.ru/20250616/zarabotok-2023082231.html

Раскрыты новые правила расчета среднего заработка в России

Раскрыты новые правила расчета среднего заработка в России - РИА Новости, 16.06.2025

Раскрыты новые правила расчета среднего заработка в России

В России с 1 сентября начнут действовать новые правила расчета среднего заработка для выходного пособия и отпускных, следует из документов правительства, с... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T11:38:00+03:00

2025-06-16T11:38:00+03:00

2025-06-16T15:04:00+03:00

общество

россия

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. В России с 1 сентября начнут действовать новые правила расчета среднего заработка для выходного пособия и отпускных, следует из документов правительства, с которыми ознакомилось РИА Новости.Так, он рассчитывается через умножение среднего дневного заработка на среднее количество рабочих дней, приходящихся на один месяц.Если действует суммированный учет рабочего времени за длительный период, то эта сумма определяется путем умножения среднего заработка в час на среднее число рабочих часов в месяце.Новые правила будут действовать до 1 сентября 2031 года.

https://ria.ru/20250614/zarplata-2022772691.html

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Влада Икрамова

Влада Икрамова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

общество, россия