https://ria.ru/20250616/zarabotok-2023082231.html
Раскрыты новые правила расчета среднего заработка в России
Раскрыты новые правила расчета среднего заработка в России - РИА Новости, 16.06.2025
Раскрыты новые правила расчета среднего заработка в России
В России с 1 сентября начнут действовать новые правила расчета среднего заработка для выходного пособия и отпускных, следует из документов правительства, с... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T11:38:00+03:00
2025-06-16T11:38:00+03:00
2025-06-16T15:04:00+03:00
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. В России с 1 сентября начнут действовать новые правила расчета среднего заработка для выходного пособия и отпускных, следует из документов правительства, с которыми ознакомилось РИА Новости.Так, он рассчитывается через умножение среднего дневного заработка на среднее количество рабочих дней, приходящихся на один месяц.Если действует суммированный учет рабочего времени за длительный период, то эта сумма определяется путем умножения среднего заработка в час на среднее число рабочих часов в месяце.Новые правила будут действовать до 1 сентября 2031 года.
https://ria.ru/20250614/zarplata-2022772691.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
Раскрыты новые правила расчета среднего заработка в России
Правительство утвердило новые правила расчета среднего заработка в РФ
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. В России с 1 сентября начнут действовать новые правила расчета среднего заработка для выходного пособия и отпускных, следует из документов правительства, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Так, он рассчитывается через умножение среднего дневного заработка на среднее количество рабочих дней, приходящихся на один месяц.
Если действует суммированный учет рабочего времени за длительный период, то эта сумма определяется путем умножения среднего заработка в час на среднее число рабочих часов в месяце.
Новые правила будут действовать до 1 сентября 2031 года.