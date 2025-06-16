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Раскрыты новые правила расчета среднего заработка в России
Раскрыты новые правила расчета среднего заработка в России - РИА Новости, 16.06.2025
Раскрыты новые правила расчета среднего заработка в России
Согласно новым правилам, которые вступят в силу 1 сентября, для расчета среднего заработка для выходного пособия и отпускных в России нужно умножить средний... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T02:20:00+03:00
2025-06-16T02:20:00+03:00
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Согласно новым правилам, которые вступят в силу 1 сентября, для расчета среднего заработка для выходного пособия и отпускных в России нужно умножить средний дневной заработок на среднее число рабочих дней в месяце, следует из документов правительства, с которыми ознакомилось РИА Новости. Соответствующие правила вступают в силу с 1 сентября этого года и будут действовать до 1 сентября 2031 года."Средний месячный заработок для расчета выходного пособия определяется путем умножения среднего дневного заработка на среднее количество рабочих дней, приходящихся на один месяц в году", — говорится в документе. При этом средний заработок в случаях, когда действует суммированный учет рабочего времени за длительный период, будет рассчитываться через умножение среднего заработка в час на среднее число рабочих часов в месяце.
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общество, россия
Раскрыты новые правила расчета среднего заработка в России
Правительство утвердило новые правила расчета среднего заработка
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Согласно новым правилам, которые вступят в силу 1 сентября, для расчета среднего заработка для выходного пособия и отпускных в России нужно умножить средний дневной заработок на среднее число рабочих дней в месяце, следует из документов правительства, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Соответствующие правила вступают в силу с 1 сентября этого года и будут действовать до 1 сентября 2031 года.
«
"Средний месячный заработок для расчета выходного пособия определяется путем умножения среднего дневного заработка на среднее количество рабочих дней, приходящихся на один месяц в году", — говорится в документе.
При этом средний заработок в случаях, когда действует суммированный учет рабочего времени за длительный период, будет рассчитываться через умножение среднего заработка в час на среднее число рабочих часов в месяце.