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Раскрыты новые правила расчета среднего заработка в России - РИА Новости, 16.06.2025
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02:20 16.06.2025 (обновлено: 07:44 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/zarabotok-2023030347.html
Раскрыты новые правила расчета среднего заработка в России
Раскрыты новые правила расчета среднего заработка в России - РИА Новости, 16.06.2025
Раскрыты новые правила расчета среднего заработка в России
Согласно новым правилам, которые вступят в силу 1 сентября, для расчета среднего заработка для выходного пособия и отпускных в России нужно умножить средний... РИА Новости, 16.06.2025
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2025-06-16T07:44:00+03:00
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россия
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Согласно новым правилам, которые вступят в силу 1 сентября, для расчета среднего заработка для выходного пособия и отпускных в России нужно умножить средний дневной заработок на среднее число рабочих дней в месяце, следует из документов правительства, с которыми ознакомилось РИА Новости. Соответствующие правила вступают в силу с 1 сентября этого года и будут действовать до 1 сентября 2031 года."Средний месячный заработок для расчета выходного пособия определяется путем умножения среднего дневного заработка на среднее количество рабочих дней, приходящихся на один месяц в году", — говорится в документе. При этом средний заработок в случаях, когда действует суммированный учет рабочего времени за длительный период, будет рассчитываться через умножение среднего заработка в час на среднее число рабочих часов в месяце.
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общество, россия
Общество, Россия
Раскрыты новые правила расчета среднего заработка в России

Правительство утвердило новые правила расчета среднего заработка

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Работник почтамта пересчитывает деньги - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Согласно новым правилам, которые вступят в силу 1 сентября, для расчета среднего заработка для выходного пособия и отпускных в России нужно умножить средний дневной заработок на среднее число рабочих дней в месяце, следует из документов правительства, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Соответствующие правила вступают в силу с 1 сентября этого года и будут действовать до 1 сентября 2031 года.
«
"Средний месячный заработок для расчета выходного пособия определяется путем умножения среднего дневного заработка на среднее количество рабочих дней, приходящихся на один месяц в году", — говорится в документе.
При этом средний заработок в случаях, когда действует суммированный учет рабочего времени за длительный период, будет рассчитываться через умножение среднего заработка в час на среднее число рабочих часов в месяце.
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