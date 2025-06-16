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Financial Times: ЕК нашла способ обойти вето на запрет российского газа - РИА Новости, 16.06.2025
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12:39 16.06.2025 (обновлено: 13:56 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/zakon-2023099536.html
Financial Times: ЕК нашла способ обойти вето на запрет российского газа
Financial Times: ЕК нашла способ обойти вето на запрет российского газа - РИА Новости, 16.06.2025
Financial Times: ЕК нашла способ обойти вето на запрет российского газа
Еврокомиссия (ЕК) предложит запрет контрактов на поставки газа из России в Евросоюз на основе торгового законодательства в попытке обойти вето обычно... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T12:39:00+03:00
2025-06-16T13:56:00+03:00
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) предложит запрет контрактов на поставки газа из России в Евросоюз на основе торгового законодательства в попытке обойти вето обычно выступающих против Словакии и Венгрии, пишет газета Financial Times со ссылкой на полученное в распоряжение краткое изложение предложений."Европейская комиссия предложит, чтобы ЕС запретил все новые контракты на российский газ на основании закона о торговле", - говорится в сообщении издания со ссылкой на предложение, которое официально могут представить во вторник."Санкции требуют единогласного одобрения всех членов союза. Вместо этого комиссия хочет использовать торговый закон", - поясняет издание.Уточняется, что в рамках новых предложений европейским компаниям хотят запретить заключать новые подобные контракты немедленно, существующие краткосрочные контракты потребуют завершить с 2026 года, а долгосрочные - с 1 января 2028 года.А в качестве уступок Венгрии и Словакии им могут предоставить освобождение от выполнения этих правил до 2027 года.В свою очередь компании в европейских странах, согласно этим предложениям, должны будут представлять детальную информацию об импортируемом газе таможенным органам.Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, заявляли ранее власти РФ, - он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
https://ria.ru/20250613/vengrija-2022646740.html
https://ria.ru/20250605/gaz-2021111955.html
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россия, еврокомиссия, венгрия, евросоюз, словакия, в мире
Россия, Еврокомиссия, Венгрия, Евросоюз, Словакия, В мире
Financial Times: ЕК нашла способ обойти вето на запрет российского газа

Financial Times: ЕК предложит запретить поставки газа РФ на основе нового закона

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) предложит запрет контрактов на поставки газа из России в Евросоюз на основе торгового законодательства в попытке обойти вето обычно выступающих против Словакии и Венгрии, пишет газета Financial Times со ссылкой на полученное в распоряжение краткое изложение предложений.
"Европейская комиссия предложит, чтобы ЕС запретил все новые контракты на российский газ на основании закона о торговле", - говорится в сообщении издания со ссылкой на предложение, которое официально могут представить во вторник.
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"Санкции требуют единогласного одобрения всех членов союза. Вместо этого комиссия хочет использовать торговый закон", - поясняет издание.
Уточняется, что в рамках новых предложений европейским компаниям хотят запретить заключать новые подобные контракты немедленно, существующие краткосрочные контракты потребуют завершить с 2026 года, а долгосрочные - с 1 января 2028 года.
А в качестве уступок Венгрии и Словакии им могут предоставить освобождение от выполнения этих правил до 2027 года.
В свою очередь компании в европейских странах, согласно этим предложениям, должны будут представлять детальную информацию об импортируемом газе таможенным органам.
Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, заявляли ранее власти РФ, - он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
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