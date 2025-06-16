https://ria.ru/20250616/zaharova-2023054823.html

Захарова рассказала о содействии выезду россиян из Ирана

Захарова рассказала о содействии выезду россиян из Ирана - РИА Новости, 16.06.2025

Захарова рассказала о содействии выезду россиян из Ирана

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что содействие выезду российских граждан из Ирана осуществляется дипломатами РФ... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T09:46:00+03:00

2025-06-16T09:46:00+03:00

2025-06-16T09:46:00+03:00

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что содействие выезду российских граждан из Ирана осуществляется дипломатами РФ круглосуточно. "Содействие выезду осуществляется в круглосуточном режиме российскими дипломатами", - указала она, отвечая на соответствующий вопрос. Каких-либо деталей к сказанному она не добавила. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил КСИР, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" и нанесла удары по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250615/oae-2022984024.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, иран, израиль, россия, мария захарова, али хаменеи, обострение отношений сша и ирана