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Захарова рассказала о содействии выезду россиян из Ирана - РИА Новости, 16.06.2025
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Туризм
 
09:46 16.06.2025
https://ria.ru/20250616/zaharova-2023054823.html
Захарова рассказала о содействии выезду россиян из Ирана
Захарова рассказала о содействии выезду россиян из Ирана - РИА Новости, 16.06.2025
Захарова рассказала о содействии выезду россиян из Ирана
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что содействие выезду российских граждан из Ирана осуществляется дипломатами РФ... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T09:46:00+03:00
2025-06-16T09:46:00+03:00
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мария захарова
али хаменеи
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что содействие выезду российских граждан из Ирана осуществляется дипломатами РФ круглосуточно. "Содействие выезду осуществляется в круглосуточном режиме российскими дипломатами", - указала она, отвечая на соответствующий вопрос. Каких-либо деталей к сказанному она не добавила. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил КСИР, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" и нанесла удары по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250615/oae-2022984024.html
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в мире, иран, израиль, россия, мария захарова, али хаменеи, обострение отношений сша и ирана
Туризм, В мире, Иран, Израиль, Россия, Мария Захарова, Али Хаменеи, Обострение отношений США и Ирана
Захарова рассказала о содействии выезду россиян из Ирана

Захарова: российские дипломаты круглосуточно помогают выезду россиян из Ирана

© РИА НовостиОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что содействие выезду российских граждан из Ирана осуществляется дипломатами РФ круглосуточно.
"Содействие выезду осуществляется в круглосуточном режиме российскими дипломатами", - указала она, отвечая на соответствующий вопрос. Каких-либо деталей к сказанному она не добавила.
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15 июня, 17:34
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил КСИР, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" и нанесла удары по военным целям в Израиле.
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ТуризмВ миреИранИзраильРоссияМария ЗахароваАли ХаменеиОбострение отношений США и Ирана
 
 
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