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В Москве задержали мужчину, пытавшегося поджечь призывной пункт - РИА Новости, 16.06.2025
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21:38 16.06.2025 (обновлено: 21:51 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/zaderzhanie-2023214026.html
В Москве задержали мужчину, пытавшегося поджечь призывной пункт
В Москве задержали мужчину, пытавшегося поджечь призывной пункт - РИА Новости, 16.06.2025
В Москве задержали мужчину, пытавшегося поджечь призывной пункт
Росгвардия задержала 18-летнего мужчину, пытавшегося поджечь призывной пункт в центре Москвы, возгорание ликвидировано, сообщили РИА Новости в столичном главке... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T21:38:00+03:00
2025-06-16T21:51:00+03:00
происшествия
москва
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Росгвардия задержала 18-летнего мужчину, пытавшегося поджечь призывной пункт в центре Москвы, возгорание ликвидировано, сообщили РИА Новости в столичном главке Росгвардии."Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по городу Москве задержали 18-летнего мужчину, пытавшегося совершить поджог призывного пункта в центре столицы", - говорится в сообщении.Росгвардейцы задержали злоумышленника на месте происшествия. Возгорание удалось оперативно ликвидировать с помощью огнетушителя."Задержанный гражданин передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства", - заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20250604/fsb-2020806583.html
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Наталья Макарова
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96
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происшествия, москва, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Москва, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Москве задержали мужчину, пытавшегося поджечь призывной пункт

В Москве задержали 18-летнего мужчину, пытавшегося поджечь призывной пункт

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкАвтомобиль Росгвардии
Автомобиль Росгвардии - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Росгвардия задержала 18-летнего мужчину, пытавшегося поджечь призывной пункт в центре Москвы, возгорание ликвидировано, сообщили РИА Новости в столичном главке Росгвардии.
«
"Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по городу Москве задержали 18-летнего мужчину, пытавшегося совершить поджог призывного пункта в центре столицы", - говорится в сообщении.
Росгвардейцы задержали злоумышленника на месте происшествия. Возгорание удалось оперативно ликвидировать с помощью огнетушителя.
"Задержанный гражданин передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства", - заключили в ведомстве.
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ПроисшествияМоскваФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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