https://ria.ru/20250616/zaderzhanie-2023214026.html

В Москве задержали мужчину, пытавшегося поджечь призывной пункт

В Москве задержали мужчину, пытавшегося поджечь призывной пункт - РИА Новости, 16.06.2025

В Москве задержали мужчину, пытавшегося поджечь призывной пункт

Росгвардия задержала 18-летнего мужчину, пытавшегося поджечь призывной пункт в центре Москвы, возгорание ликвидировано, сообщили РИА Новости в столичном главке... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T21:38:00+03:00

2025-06-16T21:38:00+03:00

2025-06-16T21:51:00+03:00

происшествия

москва

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Росгвардия задержала 18-летнего мужчину, пытавшегося поджечь призывной пункт в центре Москвы, возгорание ликвидировано, сообщили РИА Новости в столичном главке Росгвардии."Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по городу Москве задержали 18-летнего мужчину, пытавшегося совершить поджог призывного пункта в центре столицы", - говорится в сообщении.Росгвардейцы задержали злоумышленника на месте происшествия. Возгорание удалось оперативно ликвидировать с помощью огнетушителя."Задержанный гражданин передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства", - заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20250604/fsb-2020806583.html

москва

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2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)