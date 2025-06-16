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В Москве задержали мужчину, пытавшегося поджечь призывной пункт
В Москве задержали мужчину, пытавшегося поджечь призывной пункт - РИА Новости, 16.06.2025
В Москве задержали мужчину, пытавшегося поджечь призывной пункт
Росгвардия задержала 18-летнего мужчину, пытавшегося поджечь призывной пункт в центре Москвы, возгорание ликвидировано, сообщили РИА Новости в столичном главке... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T21:38:00+03:00
2025-06-16T21:38:00+03:00
2025-06-16T21:51:00+03:00
происшествия
москва
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Росгвардия задержала 18-летнего мужчину, пытавшегося поджечь призывной пункт в центре Москвы, возгорание ликвидировано, сообщили РИА Новости в столичном главке Росгвардии."Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по городу Москве задержали 18-летнего мужчину, пытавшегося совершить поджог призывного пункта в центре столицы", - говорится в сообщении.Росгвардейцы задержали злоумышленника на месте происшествия. Возгорание удалось оперативно ликвидировать с помощью огнетушителя."Задержанный гражданин передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства", - заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20250604/fsb-2020806583.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Москва, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Москве задержали мужчину, пытавшегося поджечь призывной пункт
В Москве задержали 18-летнего мужчину, пытавшегося поджечь призывной пункт