https://ria.ru/20250616/zaderzhanie-2023184717.html
В ЛНР задержали бывшего участника нацбатальона "Айдар"*
В ЛНР задержали бывшего участника нацбатальона "Айдар"* - РИА Новости, 16.06.2025
В ЛНР задержали бывшего участника нацбатальона "Айдар"*
Экс-участника запрещенного в РФ украинского террористического нацбатальона "Айдар* задержали в Луганской Народной Республике, сообщила РИА Новости старший... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T18:32:00+03:00
2025-06-16T18:32:00+03:00
2025-06-16T18:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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ЛУГАНСК, 16 июн - РИА Новости. Экс-участника запрещенного в РФ украинского террористического нацбатальона "Айдар* задержали в Луганской Народной Республике, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК России по ЛНР Елена Марковская. "Задержан очередной участник запрещенного в Российской Федерации батальона "Айдар"*, - сообщила Марковская. Уточняется, что следователем СУСК РФ по ЛНР на основании материалов УФСБ России по ФСВНГ (федеральная служба войск национальной гвардии РФ, Росгвардия - ред.) возбуждено уголовное дело в отношении бойца батальона "Айдар"* за участие в террористическом сообществе. "Фигурант уголовного дела, вступив в ряды 24-го батальона территориальной обороны "Айдар"*, с июля 2016 по сентябрь 2017 года принимал активное участие в боевых действиях, направленных на подавление воли и принуждение жителей Луганской Народной Республики к отказу от волеизъявления о самоопределении", - добавила собеседница агентства. Уточняется, что он был задержан на территории ЛНР.*Террористическая организация, запрещенная на территории России.
https://ria.ru/20250515/lavrov-2017096951.html
https://ria.ru/20250408/sud-2010055291.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, луганская народная республика, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В ЛНР задержали бывшего участника нацбатальона "Айдар"*
СК задержал в ЛНР бывшего участника запрещенного в России батальона "Айдар"