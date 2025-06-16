https://ria.ru/20250616/zaderzhanie-2023184717.html

В ЛНР задержали бывшего участника нацбатальона "Айдар"*

В ЛНР задержали бывшего участника нацбатальона "Айдар"* - РИА Новости, 16.06.2025

В ЛНР задержали бывшего участника нацбатальона "Айдар"*

Экс-участника запрещенного в РФ украинского террористического нацбатальона "Айдар* задержали в Луганской Народной Республике, сообщила РИА Новости старший... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T18:32:00+03:00

2025-06-16T18:32:00+03:00

2025-06-16T18:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

луганская народная республика

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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ЛУГАНСК, 16 июн - РИА Новости. Экс-участника запрещенного в РФ украинского террористического нацбатальона "Айдар* задержали в Луганской Народной Республике, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК России по ЛНР Елена Марковская. "Задержан очередной участник запрещенного в Российской Федерации батальона "Айдар"*, - сообщила Марковская. Уточняется, что следователем СУСК РФ по ЛНР на основании материалов УФСБ России по ФСВНГ (федеральная служба войск национальной гвардии РФ, Росгвардия - ред.) возбуждено уголовное дело в отношении бойца батальона "Айдар"* за участие в террористическом сообществе. "Фигурант уголовного дела, вступив в ряды 24-го батальона территориальной обороны "Айдар"*, с июля 2016 по сентябрь 2017 года принимал активное участие в боевых действиях, направленных на подавление воли и принуждение жителей Луганской Народной Республики к отказу от волеизъявления о самоопределении", - добавила собеседница агентства. Уточняется, что он был задержан на территории ЛНР.*Террористическая организация, запрещенная на территории России.

https://ria.ru/20250515/lavrov-2017096951.html

https://ria.ru/20250408/sud-2010055291.html

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луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, луганская народная республика, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)