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Фермеры Забайкалья вдвое увеличили поголовье с помощью господдержки
Фермеры Забайкалья вдвое увеличили поголовье с помощью господдержки - РИА Новости, 16.06.2025
Фермеры Забайкалья вдвое увеличили поголовье с помощью господдержки
Фермерские хозяйства Забайкальского края более чем вдвое увеличили собственные стада за четыре года благодаря социально-ориентированному проекту, направленному... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T13:43:00+03:00
2025-06-16T13:43:00+03:00
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Фермерские хозяйства Забайкальского края более чем вдвое увеличили собственные стада за четыре года благодаря социально-ориентированному проекту, направленному на прирост поголовья овец, сообщает пресс-служба правительства региона. "Министерство сельского хозяйства Забайкалья совместно с администрацией Агинского Бурятского округа с 2021 года реализуют проект по развитию овцеводства в крае “Семейная ферма. Забайкалье (отара)”. За это время участниками программы стали 77 фермерских и личных подсобных хозяйств из 11 муниципальных образований, которым выдано почти 19 тысяч ярок", – рассказал исполняющий обязанности руководителя краевого Минсельхоза Александр Тюкавкин, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что фермеры смогли увеличить поголовье овец с 5,5 тысячи до 13,1 тысячи голов или в 2,3 раза, а ряд сельхозтоваропроизводителей сумел превысить этот показатель в 3-4 раза. Личные подсобные хозяйства за этот период увеличили свои отары в среднем в 1,5 раза. Проект по развитию овцеводства "Семейная ферма. Забайкалье (отара)" начал работу по инициативе губернатора края Александра Осипова. Программа подразумевает передачу овец путем выдачи товарного займа сельхозтоваропроизводителям, заинтересованным в долгосрочном развитии овцеводства, для увеличения поголовья мелкого рогатого скота. Основная цель проекта – поддержка инициатив населения в отрасли агропромышленного комплекса, а также повышение экономической устойчивости сельского населения региона.
https://ria.ru/20250610/trud-2022021368.html
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , экономика, забайкальский край, александр осипов
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Экономика, Забайкальский край, Александр Осипов
Фермеры Забайкалья вдвое увеличили поголовье с помощью господдержки
Фермеры Забайкалья вдвое увеличили поголовье за 4 года с помощью господдержки
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Фермерские хозяйства Забайкальского края более чем вдвое увеличили собственные стада за четыре года благодаря социально-ориентированному проекту, направленному на прирост поголовья овец, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Министерство сельского хозяйства Забайкалья совместно с администрацией Агинского Бурятского округа с 2021 года реализуют проект по развитию овцеводства в крае “Семейная ферма. Забайкалье (отара)”. За это время участниками программы стали 77 фермерских и личных подсобных хозяйств из 11 муниципальных образований, которым выдано почти 19 тысяч ярок", – рассказал исполняющий обязанности руководителя краевого Минсельхоза Александр Тюкавкин, его слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что фермеры смогли увеличить поголовье овец с 5,5 тысячи до 13,1 тысячи голов или в 2,3 раза, а ряд сельхозтоваропроизводителей сумел превысить этот показатель в 3-4 раза. Личные подсобные хозяйства за этот период увеличили свои отары в среднем в 1,5 раза.
Проект по развитию овцеводства "Семейная ферма. Забайкалье (отара)" начал работу по инициативе губернатора края Александра Осипова. Программа подразумевает передачу овец путем выдачи товарного займа сельхозтоваропроизводителям, заинтересованным в долгосрочном развитии овцеводства, для увеличения поголовья мелкого рогатого скота. Основная цель проекта – поддержка инициатив населения в отрасли агропромышленного комплекса, а также повышение экономической устойчивости сельского населения региона.