https://ria.ru/20250616/zabaykale-2023110945.html

Бизнесу Забайкальского края выделили более чем 670 миллионов рублей

Бизнесу Забайкальского края выделили более чем 670 миллионов рублей - РИА Новости, 16.06.2025

Бизнесу Забайкальского края выделили более чем 670 миллионов рублей

Субъектам малого и среднего предпринимательства Забайкальского края выделили 670,4 миллиона рублей с начала года, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T13:31:00+03:00

2025-06-16T13:31:00+03:00

2025-06-16T13:31:00+03:00

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Субъектам малого и среднего предпринимательства Забайкальского края выделили 670,4 миллиона рублей с начала года, сообщает пресс-служба правительства региона. Финансовую помощь получили уже 171 предприятие. "Объем поддержки приоритетных отраслей составил 597 миллионов рублей (производство, сервис, туризм, логистика, сельское хозяйство) или 89%. Объем поддержки в муниципальных образованиях составил 370,5 миллиона рублей", — отметила министр экономического развития Забайкалья Жаргалма Бадмажапова, ее слова приводятся на официальном сайте министерства. В пресс-службе добавили, что в рамках поддержки бизнеса будет создано 229 рабочих мест. Из них 192 места появятся в приоритетных отраслях экономики, еще 100 — в муниципальных районах. Вся финансовая помощь предпринимателям оказывается по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика", который инициировал президент России Владимир Путин.

https://ria.ru/20250610/trud-2022021368.html

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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , забайкальский край, экономика, россия, владимир путин