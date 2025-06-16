Найдены тела еще трех погибших при обстреле в Хайфе, пишут СМИ
В Хайфе нашли тела еще трех погибших при обстреле, число жертв достигло восьми
© AP Photo / Rami ShlushПоследствия ракетной атаки Ирана по израильской Хайфе
© AP Photo / Rami Shlush
Последствия ракетной атаки Ирана по израильской Хайфе
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Число погибших в результате ночного обстрела израильского города Хайфа со стороны Ирана возросло до восьми после того, как там были найдены тела еще трех погибших, сообщил в понедельник израильский новостной портал YNET.
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"Трое пропавших без вести на месте падения иранской ракеты в Хайфе были найдены мертвыми. Таким образом, число погибших в результате нападения Ирана сегодня вечером увеличилось до восьми", - говорится в сообщении.
Ранее в понедельник пресс-служба скорой помощи Израиля "Маген Давид Адом" (MDA) сообщила, что число погибших в результате последних ракетных ударов по Израилю возросло до четырех, госпитализированных - до 87.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил ранее КСИР, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" и нанесла удары по военным целям в Израиле.