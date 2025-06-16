https://ria.ru/20250616/ynet-2023054243.html

Найдены тела еще трех погибших при обстреле в Хайфе, пишут СМИ

Найдены тела еще трех погибших при обстреле в Хайфе, пишут СМИ - РИА Новости, 16.06.2025

Найдены тела еще трех погибших при обстреле в Хайфе, пишут СМИ

Число погибших в результате ночного обстрела израильского города Хайфа со стороны Ирана возросло до восьми после того, как там были найдены тела еще трех... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T09:40:00+03:00

2025-06-16T09:40:00+03:00

2025-06-16T09:58:00+03:00

в мире

хайфа

обострение конфликта между израилем и ираном

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Число погибших в результате ночного обстрела израильского города Хайфа со стороны Ирана возросло до восьми после того, как там были найдены тела еще трех погибших, сообщил в понедельник израильский новостной портал YNET."Трое пропавших без вести на месте падения иранской ракеты в Хайфе были найдены мертвыми. Таким образом, число погибших в результате нападения Ирана сегодня вечером увеличилось до восьми", - говорится в сообщении.Ранее в понедельник пресс-служба скорой помощи Израиля "Маген Давид Адом" (MDA) сообщила, что число погибших в результате последних ракетных ударов по Израилю возросло до четырех, госпитализированных - до 87.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил ранее КСИР, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" и нанесла удары по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, хайфа, обострение конфликта между израилем и ираном