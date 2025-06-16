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Найдены тела еще трех погибших при обстреле в Хайфе, пишут СМИ - РИА Новости, 16.06.2025
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09:40 16.06.2025 (обновлено: 09:58 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/ynet-2023054243.html
Найдены тела еще трех погибших при обстреле в Хайфе, пишут СМИ
Найдены тела еще трех погибших при обстреле в Хайфе, пишут СМИ - РИА Новости, 16.06.2025
Найдены тела еще трех погибших при обстреле в Хайфе, пишут СМИ
Число погибших в результате ночного обстрела израильского города Хайфа со стороны Ирана возросло до восьми после того, как там были найдены тела еще трех... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T09:40:00+03:00
2025-06-16T09:58:00+03:00
в мире
хайфа
обострение конфликта между израилем и ираном
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Число погибших в результате ночного обстрела израильского города Хайфа со стороны Ирана возросло до восьми после того, как там были найдены тела еще трех погибших, сообщил в понедельник израильский новостной портал YNET."Трое пропавших без вести на месте падения иранской ракеты в Хайфе были найдены мертвыми. Таким образом, число погибших в результате нападения Ирана сегодня вечером увеличилось до восьми", - говорится в сообщении.Ранее в понедельник пресс-служба скорой помощи Израиля "Маген Давид Адом" (MDA) сообщила, что число погибших в результате последних ракетных ударов по Израилю возросло до четырех, госпитализированных - до 87.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил ранее КСИР, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" и нанесла удары по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250616/izrail-2023037465.html
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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в мире, хайфа, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Хайфа, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Найдены тела еще трех погибших при обстреле в Хайфе, пишут СМИ

В Хайфе нашли тела еще трех погибших при обстреле, число жертв достигло восьми

© AP Photo / Rami ShlushПоследствия ракетной атаки Ирана по израильской Хайфе
Последствия ракетной атаки Ирана по израильской Хайфе - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© AP Photo / Rami Shlush
Последствия ракетной атаки Ирана по израильской Хайфе
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Число погибших в результате ночного обстрела израильского города Хайфа со стороны Ирана возросло до восьми после того, как там были найдены тела еще трех погибших, сообщил в понедельник израильский новостной портал YNET.
«
"Трое пропавших без вести на месте падения иранской ракеты в Хайфе были найдены мертвыми. Таким образом, число погибших в результате нападения Ирана сегодня вечером увеличилось до восьми", - говорится в сообщении.
Скорая помощь, Израиль - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
СМИ: три человека погибли после ударов Ирана по Израилю
06:13
Ранее в понедельник пресс-служба скорой помощи Израиля "Маген Давид Адом" (MDA) сообщила, что число погибших в результате последних ракетных ударов по Израилю возросло до четырех, госпитализированных - до 87.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил ранее КСИР, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" и нанесла удары по военным целям в Израиле.
Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
КСИР Ирана о новой волне ракетных ударов по территории Израиля - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
КСИР заявил, что заставил ПВО Израиля атаковать друг друга
06:06
 
В миреХайфаОбострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
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Израильские спасатели на дежурстве после иранского ракетного удара по центру Тель-АвиваОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортажВчера, 23:03
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