https://ria.ru/20250616/yaki-2023039782.html

В Великом Устюге у домашних яков родился теленок

В Великом Устюге у домашних яков родился теленок - РИА Новости, 16.06.2025

В Великом Устюге у домашних яков родился теленок

Теленок родился у домашних яков Добрыни и Настеньки в вотчине Деда Мороза в Великом Устюге - филиале Московского зоопарка, сообщила РИА Новости генеральный... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T07:06:00+03:00

2025-06-16T07:06:00+03:00

2025-06-16T07:06:00+03:00

хорошие новости

общество

великий устюг

светлана акулова

дед мороз

московский зоопарк

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Теленок родился у домашних яков Добрыни и Настеньки в вотчине Деда Мороза в Великом Устюге - филиале Московского зоопарка, сообщила РИА Новости генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова. "В зоосаде Деда Мороза, расположенном в Великом Устюге - филиале Московского зоопарка, произошло замечательное событие - у пары домашних яков Добрыни и Настеньки родился теленок. В первые минуты после рождения специалисты провели тщательный осмотр новорожденного, выяснили, что это мальчик и подтвердили, что малыш здоров и чувствует себя прекрасно", - рассказала Акулова. Она отметила, что Добрыня и Настенька — опытные и заботливые родители. Они всегда находятся рядом с теленком, помогая ему адаптироваться. Специалисты зоосада внимательно следят за состоянием семьи, обеспечивая животным комфортные условия и полноценное питание. "Теленок оказался крепким и полным энергии, готовым исследовать окружающий мир. Сейчас он самостоятельно питается материнским молоком. Настенька проявляет все родительские инстинкты, не отходит от своего малыша и охраняет его от любых опасностей", - добавила Акулова.

https://ria.ru/20250611/simvol-2022350133.html

https://ria.ru/20250608/zhivotnye-2021643854.html

великий устюг

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общество, великий устюг, светлана акулова, дед мороз, московский зоопарк