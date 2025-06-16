https://ria.ru/20250616/vypusknoy-2023036584.html
Исследование: треть детей просит у родителей подарить квартиру на выпускной
Исследование: треть детей просит у родителей подарить квартиру на выпускной - РИА Новости, 16.06.2025
Исследование: треть детей просит у родителей подарить квартиру на выпускной
Более 40% представителей поколения альфа (до 14 лет) все чаще просят у родителей в качестве подарка на День защиты детей и выпускной деньги, а более трети... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T06:01:00+03:00
2025-06-16T06:01:00+03:00
2025-06-16T06:20:00+03:00
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1e/2020018045_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_279daad5a2a2cb00e2fd9655ce025b9b.jpg
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Более 40% представителей поколения альфа (до 14 лет) все чаще просят у родителей в качестве подарка на День защиты детей и выпускной деньги, а более трети желают получить квартиру, говорится в исследовании ювелирной сети "585*Золотой", которое есть в распоряжении РИА Новости. "Самые популярные подарки, которые хотят представители альфа, – деньги (43%), своя квартира (37%), новая техника (смартфоны, наушники, ноутбуки, 30%), своя машина (24%), украшения (15%) и другие", - отмечается в исследовании, в котором приняли участие 1,5 тысячи родителей из РФ, чьи дети относятся к поколениям альфа и зумеров. Аналитики выясняли, что дети просят у родителей на День защиты детей и по окончании школы и других учебных заведений. Вместе с тем, как рассказали авторы исследования, старшее поколение зумеров (от 15 до 25 лет) рассматривает квартиру в качестве одного из вариантов подарка только в 28% случаев. Они чаще всего выбирают деньги (62%), развлечения (48%) и путешествия (31%). "Сравнение желаний обоих поколений показало, что альфа выбирают более дорогие и материальные подарки. Зумеры делают выбор в пользу впечатлений и эмоций, поэтому чаще просят нематериальные подарки", - поделились в компании. Отмечается, что большинство родителей считают возросшие требования детей к подаркам отражением современных взглядов на жизнь, наполненную различными возможностями. При этом только треть опрошенных уверена, что подрастающее поколение требует от родителей слишком больших трат, несопоставимых с семейным бюджетом.
https://ria.ru/20250612/prazdniki--2022449108.html
https://ria.ru/20250612/issledovanie--2022431266.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1e/2020018045_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d905c96bd270ce68a4595ef87cebe601.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
Исследование: треть детей просит у родителей подарить квартиру на выпускной
Более трети детей в России просят у родителей подарить квартиру на выпускной
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Более 40% представителей поколения альфа (до 14 лет) все чаще просят у родителей в качестве подарка на День защиты детей и выпускной деньги, а более трети желают получить квартиру, говорится в исследовании ювелирной сети "585*Золотой", которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Самые популярные подарки, которые хотят представители альфа, – деньги (43%), своя квартира (37%), новая техника (смартфоны, наушники, ноутбуки, 30%), своя машина (24%), украшения (15%) и другие", - отмечается в исследовании, в котором приняли участие 1,5 тысячи родителей из РФ
, чьи дети относятся к поколениям альфа и зумеров. Аналитики выясняли, что дети просят у родителей на День защиты детей и по окончании школы и других учебных заведений.
Вместе с тем, как рассказали авторы исследования, старшее поколение зумеров (от 15 до 25 лет) рассматривает квартиру в качестве одного из вариантов подарка только в 28% случаев. Они чаще всего выбирают деньги (62%), развлечения (48%) и путешествия (31%).
"Сравнение желаний обоих поколений показало, что альфа выбирают более дорогие и материальные подарки. Зумеры делают выбор в пользу впечатлений и эмоций, поэтому чаще просят нематериальные подарки", - поделились в компании.
Отмечается, что большинство родителей считают возросшие требования детей к подаркам отражением современных взглядов на жизнь, наполненную различными возможностями. При этом только треть опрошенных уверена, что подрастающее поколение требует от родителей слишком больших трат, несопоставимых с семейным бюджетом.