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СМИ: Иран считает выполнение обязательств к ДНЯО неоправданным - РИА Новости, 16.06.2025
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13:27 16.06.2025 (обновлено: 13:44 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/vypolnenie-2023110514.html
СМИ: Иран считает выполнение обязательств к ДНЯО неоправданным
СМИ: Иран считает выполнение обязательств к ДНЯО неоправданным - РИА Новости, 16.06.2025
СМИ: Иран считает выполнение обязательств к ДНЯО неоправданным
Иран считает неоправданным далее выполнять добровольные обязательства по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), передает иранское госагентство... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T13:27:00+03:00
2025-06-16T13:44:00+03:00
в мире
иран
обострение конфликта между израилем и ираном
израиль
вена
аббас аракчи
магатэ
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ТЕГЕРАН, 16 июн – РИА Новости. Иран считает неоправданным далее выполнять добровольные обязательства по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), передает иранское госагентство IRNA со ссылкой на постпреда Ирана в Вене Резу Наджафи."Иран всегда придерживался своих обязательств по ДНЯО и гарантиям МАГАТЭ, предоставлял последнему обширную и точную информацию о своей мирной ядерной деятельности. Однако эта прозрачность, к сожалению, стала инструментом для угрозы национальной безопасности и жизни иранских ученых. Когда права и обязанности членов ДНЯО не соблюдаются, а некоторые режимы-агрессоры, не являющиеся членами ДНЯО, свободно занимаются агрессией и угрозами в отношении подписантов договора, продолжение выполнения добровольных обязательств в рамках ДНЯО будет неоправданным", - сказал Нафджафи, его слова приводит агентство IRNA.Он подчеркнул, что Иран оставляет за собой неотъемлемое право защищать свой народ, суверенитет, мирные ядерные объекты, национальные интересы и "примет соответствующие контрмеры в соответствующее время".В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС атаковали военные цели и объекты ядерной программы Ирана. Иран в ответ начал операцию "Правдивое обещание 3", также заявив, что наносит удары с помощью ракет и беспилотников по военным объектам Израиля, а также объектам, связанным с военной промышленностью.Обмены ударами продолжаются уже несколько дней. По словам главы МИД Ирана Аббаса Аракчи, Тегеран будет отвечать на израильские атаки, пока Израиль их не остановит.В Израиле заявили, что в результате иранских ударов более 20 человек погибли, около 600 пострадали. Иран сообщает о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших.
https://ria.ru/20250616/zelenskiy-2023034018.html
https://ria.ru/20250615/ssha-2023010220.html
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израиль
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в мире, иран, обострение конфликта между израилем и ираном, израиль, вена, аббас аракчи, магатэ
В мире, Иран, Обострение конфликта между Израилем и Ираном, Израиль, Вена, Аббас Аракчи, МАГАТЭ
СМИ: Иран считает выполнение обязательств к ДНЯО неоправданным

IRNA: Иран считает выполнение добровольных обязательств к ДНЯО неоправданным

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 16 июн – РИА Новости. Иран считает неоправданным далее выполнять добровольные обязательства по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), передает иранское госагентство IRNA со ссылкой на постпреда Ирана в Вене Резу Наджафи.
"Иран всегда придерживался своих обязательств по ДНЯО и гарантиям МАГАТЭ, предоставлял последнему обширную и точную информацию о своей мирной ядерной деятельности. Однако эта прозрачность, к сожалению, стала инструментом для угрозы национальной безопасности и жизни иранских ученых. Когда права и обязанности членов ДНЯО не соблюдаются, а некоторые режимы-агрессоры, не являющиеся членами ДНЯО, свободно занимаются агрессией и угрозами в отношении подписантов договора, продолжение выполнения добровольных обязательств в рамках ДНЯО будет неоправданным", - сказал Нафджафи, его слова приводит агентство IRNA.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
В Киеве раскрыли план Зеленского на конфликт Ирана и Израиля
Вчера, 04:21
Он подчеркнул, что Иран оставляет за собой неотъемлемое право защищать свой народ, суверенитет, мирные ядерные объекты, национальные интересы и "примет соответствующие контрмеры в соответствующее время".
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС атаковали военные цели и объекты ядерной программы Ирана. Иран в ответ начал операцию "Правдивое обещание 3", также заявив, что наносит удары с помощью ракет и беспилотников по военным объектам Израиля, а также объектам, связанным с военной промышленностью.
Обмены ударами продолжаются уже несколько дней. По словам главы МИД Ирана Аббаса Аракчи, Тегеран будет отвечать на израильские атаки, пока Израиль их не остановит.
В Израиле заявили, что в результате иранских ударов более 20 человек погибли, около 600 пострадали. Иран сообщает о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших.
Дым на месте израильского авиаудара в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
В США сделали жесткое заявление из-за конфликта Израиля и Ирана
15 июня, 21:01
 
В миреИранОбострение конфликта между Израилем и ИраномИзраильВенаАббас АракчиМАГАТЭ
 
 
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