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Войска группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю - РИА Новости, 16.06.2025
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12:14 16.06.2025 (обновлено: 12:15 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/vsu-2023093855.html
Войска группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю
Войска группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю - РИА Новости, 16.06.2025
Войска группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю
Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли за сутки до 490 военнослужащих и четыре бронемашины, сообщили в... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T12:14:00+03:00
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россия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли за сутки до 490 военнослужащих и четыре бронемашины, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, двух бригад морской пехоты и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Красноармейск, Новониколаевка и Новосергеевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери украинских войск за сутки составили до 490 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, включая бронетранспортер М113 производства США, пять пикапов и артиллерийское орудие, уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.
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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Специальная военная операция на Украине
Войска группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю

ВСУ потеряли до 490 военных в зоне действия группировки Центр

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли за сутки до 490 военнослужащих и четыре бронемашины, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, двух бригад морской пехоты и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Красноармейск, Новониколаевка и Новосергеевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, потери украинских войск за сутки составили до 490 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, включая бронетранспортер М113 производства США, пять пикапов и артиллерийское орудие, уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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