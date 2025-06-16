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Войска группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю

Войска группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю - РИА Новости, 16.06.2025

Войска группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю

Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли за сутки до 490 военнослужащих и четыре бронемашины, сообщили в... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T12:14:00+03:00

2025-06-16T12:14:00+03:00

2025-06-16T12:15:00+03:00

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вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли за сутки до 490 военнослужащих и четыре бронемашины, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, двух бригад морской пехоты и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Красноармейск, Новониколаевка и Новосергеевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери украинских войск за сутки составили до 490 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, включая бронетранспортер М113 производства США, пять пикапов и артиллерийское орудие, уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)