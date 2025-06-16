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Россия наблюдает за ситуацией на Ближнем Востоке, заявили в Кремле - РИА Новости, 16.06.2025
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12:50 16.06.2025 (обновлено: 12:59 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/vostok-2023102343.html
Россия наблюдает за ситуацией на Ближнем Востоке, заявили в Кремле
Россия наблюдает за ситуацией на Ближнем Востоке, заявили в Кремле - РИА Новости, 16.06.2025
Россия наблюдает за ситуацией на Ближнем Востоке, заявили в Кремле
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские ведомства самым тщательным образом наблюдают за развитием ситуации на Ближнем Востоке. РИА Новости, 16.06.2025
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россия
иран
ближний восток
израиль
аббас аракчи
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские ведомства самым тщательным образом наблюдают за развитием ситуации на Ближнем Востоке."Разумеется, все наши необходимые ведомства самым тщательным образом наблюдают за развитием ситуации (на Ближнем Востоке - ред.) ", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА новости.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС совершили несколько волн атак по военным целям и объектам ядерной программы Ирана.Иран в ответ начал операцию "Правдивое обещание 3", также заявив, что наносит удары при помощи ракет и беспилотников по военным объектам Израиля, а также объектам, связанным с военной промышленностью.Обмены ударами продолжаются уже несколько дней. По словам главы МИД Ирана Аббаса Аракчи, Тегеран будет отвечать на израильские удары, пока Израиль их не остановит.В Израиле заявили, что в результате иранских ударов более 20 человек погибли, около 600 пострадали. Иран сообщает о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших.
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россия
иран
ближний восток
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Работа ПВО Тегерана в дневное время
ПВО Тегерана работает по израильским беспилотникам
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россия, иран, ближний восток, израиль, аббас аракчи, дмитрий песков, в мире
Россия, Иран, Ближний Восток, Израиль, Аббас Аракчи, Дмитрий Песков, В мире
Россия наблюдает за ситуацией на Ближнем Востоке, заявили в Кремле

Песков: РФ внимательно наблюдает за развитием ситуации на Ближнем Востоке

© AP Photo / Leo CorreaСпасатели осматривают место падения иранской ракеты недалеко от Тель-Авива
Спасатели осматривают место падения иранской ракеты недалеко от Тель-Авива - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© AP Photo / Leo Correa
Спасатели осматривают место падения иранской ракеты недалеко от Тель-Авива
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские ведомства самым тщательным образом наблюдают за развитием ситуации на Ближнем Востоке.
"Разумеется, все наши необходимые ведомства самым тщательным образом наблюдают за развитием ситуации (на Ближнем Востоке - ред.) ", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА новости.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС совершили несколько волн атак по военным целям и объектам ядерной программы Ирана.
Иран в ответ начал операцию "Правдивое обещание 3", также заявив, что наносит удары при помощи ракет и беспилотников по военным объектам Израиля, а также объектам, связанным с военной промышленностью.
Обмены ударами продолжаются уже несколько дней. По словам главы МИД Ирана Аббаса Аракчи, Тегеран будет отвечать на израильские удары, пока Израиль их не остановит.
В Израиле заявили, что в результате иранских ударов более 20 человек погибли, около 600 пострадали. Иран сообщает о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших.
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РоссияИранБлижний ВостокИзраильАббас АракчиДмитрий ПесковВ мире
 
 
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