https://ria.ru/20250616/vostok-2023102343.html
Россия наблюдает за ситуацией на Ближнем Востоке, заявили в Кремле
Россия наблюдает за ситуацией на Ближнем Востоке, заявили в Кремле - РИА Новости, 16.06.2025
Россия наблюдает за ситуацией на Ближнем Востоке, заявили в Кремле
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские ведомства самым тщательным образом наблюдают за развитием ситуации на Ближнем Востоке. РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T12:50:00+03:00
2025-06-16T12:50:00+03:00
2025-06-16T12:59:00+03:00
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские ведомства самым тщательным образом наблюдают за развитием ситуации на Ближнем Востоке."Разумеется, все наши необходимые ведомства самым тщательным образом наблюдают за развитием ситуации (на Ближнем Востоке - ред.) ", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА новости.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС совершили несколько волн атак по военным целям и объектам ядерной программы Ирана.Иран в ответ начал операцию "Правдивое обещание 3", также заявив, что наносит удары при помощи ракет и беспилотников по военным объектам Израиля, а также объектам, связанным с военной промышленностью.Обмены ударами продолжаются уже несколько дней. По словам главы МИД Ирана Аббаса Аракчи, Тегеран будет отвечать на израильские удары, пока Израиль их не остановит.В Израиле заявили, что в результате иранских ударов более 20 человек погибли, около 600 пострадали. Иран сообщает о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших.
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Работа ПВО Тегерана в дневное время
ПВО Тегерана работает по израильским беспилотникам
2025-06-16T12:50
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россия, иран, ближний восток, израиль, аббас аракчи, дмитрий песков, в мире
Россия, Иран, Ближний Восток, Израиль, Аббас Аракчи, Дмитрий Песков, В мире
Россия наблюдает за ситуацией на Ближнем Востоке, заявили в Кремле
Песков: РФ внимательно наблюдает за развитием ситуации на Ближнем Востоке
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские ведомства самым тщательным образом наблюдают за развитием ситуации на Ближнем Востоке.
"Разумеется, все наши необходимые ведомства самым тщательным образом наблюдают за развитием ситуации (на Ближнем Востоке - ред.) ", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА новости.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС совершили несколько волн атак по военным целям и объектам ядерной программы Ирана.
Иран в ответ начал операцию "Правдивое обещание 3", также заявив, что наносит удары при помощи ракет и беспилотников по военным объектам Израиля, а также объектам, связанным с военной промышленностью.
Обмены ударами продолжаются уже несколько дней. По словам главы МИД Ирана Аббаса Аракчи, Тегеран будет отвечать на израильские удары, пока Израиль их не остановит.
В Израиле заявили, что в результате иранских ударов более 20 человек погибли, около 600 пострадали. Иран сообщает о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших.