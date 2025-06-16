https://ria.ru/20250616/volodin-2023065657.html
Володин назвал приоритеты при формировании бюджета Союзного государства
Володин назвал приоритеты при формировании бюджета Союзного государства - РИА Новости, 16.06.2025
Володин назвал приоритеты при формировании бюджета Союзного государства
Защита исторической памяти и поддержка молодежных движений должны стать приоритетами при формировании бюджета Союзного государства, заявил председатель... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T10:24:00+03:00
2025-06-16T10:24:00+03:00
2025-06-16T10:46:00+03:00
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БРЕСТ, 16 июн - РИА Новости. Защита исторической памяти и поддержка молодежных движений должны стать приоритетами при формировании бюджета Союзного государства, заявил председатель Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, председатель Госдумы Вячеслав Володин. "При рассмотрении бюджета мы разные программы реализуем, но нам надо в первую очередь для себя определить приоритет: это защита исторической памяти, ну и, конечно, поддержка молодежных организаций, движений, где мы вместе можем создавать условия для молодежи, для того, чтобы они росли настоящими гражданами наших государств, Союзного государства", - сказал Володин на заседании Парламентского собрания. По его словам, Парламентское собрание Союзного государства не приемлет искажение и переписывание истории. Володин отметил, что депутаты стараются сделать все для того, чтобы была защищена память о дедах, прадедах, и считают недопустимым, когда начинают топтаться на могилах, осквернять памятники солдатам и офицерам. "27 миллионов человек отдали жизни для того, чтобы сегодня все мы планировали будущее. Поэтому еще раз хочется подчеркнуть, что для нас этот разговор имеет крайне большое значение. В Белоруссии погиб каждый третий. Всего более трех миллионов человек. Это вот, уважаемые коллеги, еще раз хочется подчеркнуть с тем, чтобы за рубежом, когда начинают оценивать итоги Второй мировой войны, понимали, какие жертвы принесла наша страна, наш многонациональный народ. И, когда речь идет о Белоруссии, - это подвиг, который сделал народ, пожертвовав каждым третьим своим гражданином для того, чтобы сегодня могла развиваться и Европа, и другие государства", - отметил председатель Госдумы. По его словам, долг депутатов парламента Союзного государства - сделать все, чтобы защитить правду о Великой Отечественной войне, передавая память из поколения в поколение.
https://ria.ru/20250611/gryzlov-2022318122.html
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белоруссия, россия, европа, вячеслав володин, госдума рф
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Белоруссия, Россия, Европа, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин назвал приоритеты при формировании бюджета Союзного государства
Володин назвал защиту исторической памяти приоритетом Союзного государства
БРЕСТ, 16 июн - РИА Новости. Защита исторической памяти и поддержка молодежных движений должны стать приоритетами при формировании бюджета Союзного государства, заявил председатель Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"При рассмотрении бюджета мы разные программы реализуем, но нам надо в первую очередь для себя определить приоритет: это защита исторической памяти, ну и, конечно, поддержка молодежных организаций, движений, где мы вместе можем создавать условия для молодежи, для того, чтобы они росли настоящими гражданами наших государств, Союзного государства", - сказал Володин на заседании Парламентского собрания.
По его словам, Парламентское собрание Союзного государства не приемлет искажение и переписывание истории. Володин отметил, что депутаты стараются сделать все для того, чтобы была защищена память о дедах, прадедах, и считают недопустимым, когда начинают топтаться на могилах, осквернять памятники солдатам и офицерам.
"27 миллионов человек отдали жизни для того, чтобы сегодня все мы планировали будущее. Поэтому еще раз хочется подчеркнуть, что для нас этот разговор имеет крайне большое значение. В Белоруссии погиб каждый третий. Всего более трех миллионов человек. Это вот, уважаемые коллеги, еще раз хочется подчеркнуть с тем, чтобы за рубежом, когда начинают оценивать итоги Второй мировой войны, понимали, какие жертвы принесла наша страна, наш многонациональный народ. И, когда речь идет о Белоруссии, - это подвиг, который сделал народ, пожертвовав каждым третьим своим гражданином для того, чтобы сегодня могла развиваться и Европа, и другие государства", - отметил председатель Госдумы.
По его словам, долг депутатов парламента Союзного государства - сделать все, чтобы защитить правду о Великой Отечественной войне, передавая память из поколения в поколение.