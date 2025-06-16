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Володин рассказал о сохранении многолетних традиций в "Артеке" - РИА Новости, 16.06.2025
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09:24 16.06.2025
https://ria.ru/20250616/volodin-2023051555.html
Володин рассказал о сохранении многолетних традиций в "Артеке"
Володин рассказал о сохранении многолетних традиций в "Артеке" - РИА Новости, 16.06.2025
Володин рассказал о сохранении многолетних традиций в "Артеке"
Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил сохранение многолетних традиций в детском лагере "Артек" и поздравил весь коллектив с его столетием, поздравление... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T09:24:00+03:00
2025-06-16T09:24:00+03:00
общество
вячеслав володин
госдума рф
артек
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил сохранение многолетних традиций в детском лагере "Артек" и поздравил весь коллектив с его столетием, поздравление опубликовано на сайте ГД. "Поздравляю весь коллектив со 100-летием "Артека". Благодаря труду и профессионализму вожатых, педагогов, воспитателей, методистов, технических специалистов здесь сохраняются многолетние традиции. Создается особая атмосфера, где каждый ребенок окружен вниманием и заботой", - приводятся слова Володина на сайте ГД. Он добавил, что "Артек" прошел большой путь и стал одним из ведущих международных центров детского отдыха.
https://ria.ru/20250616/lager-2022327322.html
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общество, вячеслав володин, госдума рф, артек
Общество, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Артек
Володин рассказал о сохранении многолетних традиций в "Артеке"

Володин назвал "Артек" одним из ведущих международных центров детского отдыха

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкУчастницы концерта в лагере "Артек" в Крыму
Участницы концерта в лагере Артек в Крыму - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости / Макс Ветров
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Участницы концерта в лагере "Артек" в Крыму. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил сохранение многолетних традиций в детском лагере "Артек" и поздравил весь коллектив с его столетием, поздравление опубликовано на сайте ГД.
"Поздравляю весь коллектив со 100-летием "Артека". Благодаря труду и профессионализму вожатых, педагогов, воспитателей, методистов, технических специалистов здесь сохраняются многолетние традиции. Создается особая атмосфера, где каждый ребенок окружен вниманием и заботой", - приводятся слова Володина на сайте ГД.
Он добавил, что "Артек" прошел большой путь и стал одним из ведущих международных центров детского отдыха.
Дети во время празднования 98-го Дня рождения международного детского центра Артек в Крыму - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
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ОбществоВячеслав ВолодинГосдума РФАртек
 
 
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