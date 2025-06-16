https://ria.ru/20250616/volodin-2023051555.html

Володин рассказал о сохранении многолетних традиций в "Артеке"

Володин рассказал о сохранении многолетних традиций в "Артеке" - РИА Новости, 16.06.2025

Володин рассказал о сохранении многолетних традиций в "Артеке"

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил сохранение многолетних традиций в детском лагере "Артек" и поздравил весь коллектив с его столетием, поздравление... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T09:24:00+03:00

2025-06-16T09:24:00+03:00

2025-06-16T09:24:00+03:00

общество

вячеслав володин

госдума рф

артек

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил сохранение многолетних традиций в детском лагере "Артек" и поздравил весь коллектив с его столетием, поздравление опубликовано на сайте ГД. "Поздравляю весь коллектив со 100-летием "Артека". Благодаря труду и профессионализму вожатых, педагогов, воспитателей, методистов, технических специалистов здесь сохраняются многолетние традиции. Создается особая атмосфера, где каждый ребенок окружен вниманием и заботой", - приводятся слова Володина на сайте ГД. Он добавил, что "Артек" прошел большой путь и стал одним из ведущих международных центров детского отдыха.

https://ria.ru/20250616/lager-2022327322.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, вячеслав володин, госдума рф, артек