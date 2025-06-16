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Пассажиры задержанного во Владивостоке рейса вылетели в Москву
Пассажиры задержанного во Владивостоке рейса вылетели в Москву - РИА Новости, 16.06.2025
Пассажиры задержанного во Владивостоке рейса вылетели в Москву
Пассажиры рейса "Аэрофлота", в воскресенье задержанного из технической неисправности, вылетели из Владивостока в Москву, сообщили РИА Новости в справочной... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T03:01:00+03:00
2025-06-16T03:01:00+03:00
2025-06-16T03:01:00+03:00
происшествия
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аэрофлот
дальневосточная транспортная прокуратура
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ВЛАДИВОСТОК, 16 июн - РИА Новости. Пассажиры рейса "Аэрофлота", в воскресенье задержанного из технической неисправности, вылетели из Владивостока в Москву, сообщили РИА Новости в справочной приморского аэропорта. В воскресенье Дальневосточная транспортная прокуратура сообщила, что в связи с технической неисправностью до понедельника задержан вылет рейса 5803 Владивосток-Москва авиакомпании "Аэрофлот", который должен был вылететь в 14.03 (07.03 мск). Отправления ожидали 373 пассажира, из них 35 несовершеннолетних. В справочной аэропорта РИА Новости уточняли, что самолет на рейсе заменят. "Самолет вылетел в 08.26 (01.26 мск)", - сказал собеседник.
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происшествия, владивосток, москва, аэрофлот, дальневосточная транспортная прокуратура
Происшествия, Владивосток, Москва, Аэрофлот, Дальневосточная транспортная прокуратура
Пассажиры задержанного во Владивостоке рейса вылетели в Москву
Пассажиры задержанного рейса "Аэрофлота" вылетели из Владивостока в Москву