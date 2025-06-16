https://ria.ru/20250616/vladivostok-2023031442.html

Пассажиры задержанного во Владивостоке рейса вылетели в Москву

Пассажиры задержанного во Владивостоке рейса вылетели в Москву - РИА Новости, 16.06.2025

Пассажиры задержанного во Владивостоке рейса вылетели в Москву

Пассажиры рейса "Аэрофлота", в воскресенье задержанного из технической неисправности, вылетели из Владивостока в Москву, сообщили РИА Новости в справочной... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T03:01:00+03:00

2025-06-16T03:01:00+03:00

2025-06-16T03:01:00+03:00

происшествия

владивосток

москва

аэрофлот

дальневосточная транспортная прокуратура

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395700_0:311:2982:1988_1920x0_80_0_0_e71bd5064c26e02b15ab9f081176bc06.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 16 июн - РИА Новости. Пассажиры рейса "Аэрофлота", в воскресенье задержанного из технической неисправности, вылетели из Владивостока в Москву, сообщили РИА Новости в справочной приморского аэропорта. В воскресенье Дальневосточная транспортная прокуратура сообщила, что в связи с технической неисправностью до понедельника задержан вылет рейса 5803 Владивосток-Москва авиакомпании "Аэрофлот", который должен был вылететь в 14.03 (07.03 мск). Отправления ожидали 373 пассажира, из них 35 несовершеннолетних. В справочной аэропорта РИА Новости уточняли, что самолет на рейсе заменят. "Самолет вылетел в 08.26 (01.26 мск)", - сказал собеседник.

https://ria.ru/20250615/moskva-2022948891.html

владивосток

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, владивосток, москва, аэрофлот, дальневосточная транспортная прокуратура