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Пассажиры задержанного во Владивостоке рейса вылетели в Москву - РИА Новости, 16.06.2025
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03:01 16.06.2025
https://ria.ru/20250616/vladivostok-2023031442.html
Пассажиры задержанного во Владивостоке рейса вылетели в Москву
Пассажиры задержанного во Владивостоке рейса вылетели в Москву - РИА Новости, 16.06.2025
Пассажиры задержанного во Владивостоке рейса вылетели в Москву
Пассажиры рейса "Аэрофлота", в воскресенье задержанного из технической неисправности, вылетели из Владивостока в Москву, сообщили РИА Новости в справочной... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T03:01:00+03:00
2025-06-16T03:01:00+03:00
происшествия
владивосток
москва
аэрофлот
дальневосточная транспортная прокуратура
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ВЛАДИВОСТОК, 16 июн - РИА Новости. Пассажиры рейса "Аэрофлота", в воскресенье задержанного из технической неисправности, вылетели из Владивостока в Москву, сообщили РИА Новости в справочной приморского аэропорта. В воскресенье Дальневосточная транспортная прокуратура сообщила, что в связи с технической неисправностью до понедельника задержан вылет рейса 5803 Владивосток-Москва авиакомпании "Аэрофлот", который должен был вылететь в 14.03 (07.03 мск). Отправления ожидали 373 пассажира, из них 35 несовершеннолетних. В справочной аэропорта РИА Новости уточняли, что самолет на рейсе заменят. "Самолет вылетел в 08.26 (01.26 мск)", - сказал собеседник.
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происшествия, владивосток, москва, аэрофлот, дальневосточная транспортная прокуратура
Происшествия, Владивосток, Москва, Аэрофлот, Дальневосточная транспортная прокуратура
Пассажиры задержанного во Владивостоке рейса вылетели в Москву

Пассажиры задержанного рейса "Аэрофлота" вылетели из Владивостока в Москву

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 16 июн - РИА Новости. Пассажиры рейса "Аэрофлота", в воскресенье задержанного из технической неисправности, вылетели из Владивостока в Москву, сообщили РИА Новости в справочной приморского аэропорта.
В воскресенье Дальневосточная транспортная прокуратура сообщила, что в связи с технической неисправностью до понедельника задержан вылет рейса 5803 Владивосток-Москва авиакомпании "Аэрофлот", который должен был вылететь в 14.03 (07.03 мск). Отправления ожидали 373 пассажира, из них 35 несовершеннолетних. В справочной аэропорта РИА Новости уточняли, что самолет на рейсе заменят.
"Самолет вылетел в 08.26 (01.26 мск)", - сказал собеседник.
Самолет - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
Авиарейс Владивосток - Москва задержали до понедельника
Вчера, 12:55
 
ПроисшествияВладивостокМоскваАэрофлотДальневосточная транспортная прокуратура
 
 
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