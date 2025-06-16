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На приеме в Кремле в День Победы были только российские вина, сообщил Путин - РИА Новости, 16.06.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
15:50 16.06.2025
https://ria.ru/20250616/vino-2023152163.html
На приеме в Кремле в День Победы были только российские вина, сообщил Путин
На приеме в Кремле в День Победы были только российские вина, сообщил Путин - РИА Новости, 16.06.2025
На приеме в Кремле в День Победы были только российские вина, сообщил Путин
Иностранных лидеров, которые приезжали в Москву на торжественные мероприятия в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на приеме угощали только... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T15:50:00+03:00
2025-06-16T15:50:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
севастополь
москва
россия
владимир путин
михаил развожаев
80-летие победы в великой отечественной войне
день победы
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Иностранных лидеров, которые приезжали в Москву на торжественные мероприятия в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на приеме угощали только российским вином, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин в понедельник провел встречу с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым. Глава города доложил президенту о развитии виноделия и отметил, что в Севастополе внимательно следили за мероприятиями ко Дню Победы, в частности, за приёмом в честь иностранных делегаций. "У нас были только российские вина", - отметил Путин. Развожаев уточнил, что было представлено вино севастопольского терруара – "Блан де Неж", выращенное в Севастополе. "Для нас это особая гордость", - подчеркнул губернатор на встрече в Кремле.
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севастополь, москва, россия, владимир путин, михаил развожаев, 80-летие победы в великой отечественной войне, день победы
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Севастополь, Москва, Россия, Владимир Путин, Михаил Развожаев, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, День Победы
На приеме в Кремле в День Победы были только российские вина, сообщил Путин

Путин: иностранных лидеров на приеме в День Победы угощали российским вином

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на приеме от имени президента России в честь глав государств, приглашенных на торжества по случаю празднования годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Президент РФ Владимир Путин на приеме от имени президента России в честь глав государств, приглашенных на торжества по случаю празднования годовщины Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин на приеме от имени президента России в честь глав государств, приглашенных на торжества по случаю празднования годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Иностранных лидеров, которые приезжали в Москву на торжественные мероприятия в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на приеме угощали только российским вином, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в понедельник провел встречу с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым. Глава города доложил президенту о развитии виноделия и отметил, что в Севастополе внимательно следили за мероприятиями ко Дню Победы, в частности, за приёмом в честь иностранных делегаций.
«
"У нас были только российские вина", - отметил Путин.
Развожаев уточнил, что было представлено вино севастопольского терруара – "Блан де Неж", выращенное в Севастополе.
"Для нас это особая гордость", - подчеркнул губернатор на встрече в Кремле.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеСевастопольМоскваРоссияВладимир ПутинМихаил Развожаев80-летие Победы в Великой Отечественной войнеДень Победы
 
 
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