https://ria.ru/20250616/vino-2023152163.html

На приеме в Кремле в День Победы были только российские вина, сообщил Путин

На приеме в Кремле в День Победы были только российские вина, сообщил Путин - РИА Новости, 16.06.2025

На приеме в Кремле в День Победы были только российские вина, сообщил Путин

Иностранных лидеров, которые приезжали в Москву на торжественные мероприятия в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на приеме угощали только... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T15:50:00+03:00

2025-06-16T15:50:00+03:00

2025-06-16T15:50:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

севастополь

москва

россия

владимир путин

михаил развожаев

80-летие победы в великой отечественной войне

день победы

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Иностранных лидеров, которые приезжали в Москву на торжественные мероприятия в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на приеме угощали только российским вином, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин в понедельник провел встречу с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым. Глава города доложил президенту о развитии виноделия и отметил, что в Севастополе внимательно следили за мероприятиями ко Дню Победы, в частности, за приёмом в честь иностранных делегаций. "У нас были только российские вина", - отметил Путин. Развожаев уточнил, что было представлено вино севастопольского терруара – "Блан де Неж", выращенное в Севастополе. "Для нас это особая гордость", - подчеркнул губернатор на встрече в Кремле.

https://ria.ru/20250508/tost-2015865498.html

севастополь

москва

россия

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Наталья Макарова

севастополь, москва, россия, владимир путин, михаил развожаев, 80-летие победы в великой отечественной войне, день победы