На приеме в Кремле в День Победы были только российские вина, сообщил Путин
Путин: иностранных лидеров на приеме в День Победы угощали российским вином
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на приеме от имени президента России в честь глав государств, приглашенных на торжества по случаю празднования годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Президент РФ Владимир Путин на приеме от имени президента России в честь глав государств, приглашенных на торжества по случаю празднования годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Иностранных лидеров, которые приезжали в Москву на торжественные мероприятия в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на приеме угощали только российским вином, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в понедельник провел встречу с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым. Глава города доложил президенту о развитии виноделия и отметил, что в Севастополе внимательно следили за мероприятиями ко Дню Победы, в частности, за приёмом в честь иностранных делегаций.
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"У нас были только российские вина", - отметил Путин.
Развожаев уточнил, что было представлено вино севастопольского терруара – "Блан де Неж", выращенное в Севастополе.
"Для нас это особая гордость", - подчеркнул губернатор на встрече в Кремле.
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