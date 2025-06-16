Венгрия и Словакия наложили вето на план ЕК по отказу от энергии из России
Венгрия и Словакия наложили вето на план ЕК по отказу от энергии из РФ в июне
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 16 июн — РИА Новости. Будапешт и Братислава наложили вето на план Еврокомиссии по отказу от российской энергии уже в июне, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Сегодня мы инициировали, чтобы Еврокомиссия не вносила предложение или законодательство об отказе от российских энергоносителей. Так что сегодня мы вместе со Словакией наложили вето на решение совета, в котором совет выражал свое ожидание, что Еврокомиссия добьется серьезного прогресса в плане фон дер Ляйен — Зеленского уже в июне", — сказал он после заседания совета в Люксембурге. Трансляцию вел телеканал М1.
Еврокомиссия все равно намерена реализовать этот план как можно скорее, поскольку "Брюссель лег под Киев", но Венгрия и Словакия пытаются этому помешать.
"Это будет долгая-долгая борьба, поскольку будут долгие дискуссии по поводу конкретного закона. Мы еще обсудим это на нескольких заседаниях совета, а также на уровне премьер-министров. Конечно, мы вместе с премьер-министрами готовы бороться против этого предложения так долго, как только сможем", — отметил Сийярто.
В начале мая ЕК опубликовала план по полному отказу от российских энергоносителей:
- речь идет о газе, нефти и атомном топливе;
- до конца года предлагается ввести запрет на импорт по новым российским газовым контрактам и существующим спотовым сделкам;
- запрет также может коснуться оставшегося импорта трубопроводного газа и СПГ, импортируемого из России по долгосрочным контрактам;
- он должен вступить в силу не позднее конца 2027-го;
- утверждается, что такие меры разработаны для "сохранения безопасности поставок энергоносителей в Евросоюз и ограничения любого влияния на цены и рынки".
Как не раз отмечал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, Западная Европа гордо заявляет об отказе от российской нефти, но на деле продолжает покупать ее через третьи страны, например Индию.