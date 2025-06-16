https://ria.ru/20250616/vengrija-2023146388.html

Венгрия и Словакия наложили вето на план ЕК по отказу от энергии из России

Венгрия и Словакия наложили вето на план ЕК по отказу от энергии из России - РИА Новости, 16.06.2025

Венгрия и Словакия наложили вето на план ЕК по отказу от энергии из России

Будапешт и Братислава наложили вето на план Еврокомиссии по отказу от российской энергии уже в июне, заявил венгерский министр иностранных дел и... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T15:24:00+03:00

2025-06-16T15:24:00+03:00

2025-06-16T15:54:00+03:00

словакия

венгрия

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петер сийярто

еврокомиссия

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БУДАПЕШТ, 16 июн — РИА Новости. Будапешт и Братислава наложили вето на план Еврокомиссии по отказу от российской энергии уже в июне, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто."Сегодня мы инициировали, чтобы Еврокомиссия не вносила предложение или законодательство об отказе от российских энергоносителей. Так что сегодня мы вместе со Словакией наложили вето на решение совета, в котором совет выражал свое ожидание, что Еврокомиссия добьется серьезного прогресса в плане фон дер Ляйен — Зеленского уже в июне", — сказал он после заседания совета в Люксембурге. Трансляцию вел телеканал М1.Еврокомиссия все равно намерена реализовать этот план как можно скорее, поскольку "Брюссель лег под Киев", но Венгрия и Словакия пытаются этому помешать."Это будет долгая-долгая борьба, поскольку будут долгие дискуссии по поводу конкретного закона. Мы еще обсудим это на нескольких заседаниях совета, а также на уровне премьер-министров. Конечно, мы вместе с премьер-министрами готовы бороться против этого предложения так долго, как только сможем", — отметил Сийярто.В начале мая ЕК опубликовала план по полному отказу от российских энергоносителей:Как не раз отмечал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, Западная Европа гордо заявляет об отказе от российской нефти, но на деле продолжает покупать ее через третьи страны, например Индию.В свою очередь, бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги указывал, что энергетический рынок Евросоюза сталкивается с фундаментальными проблемами, нехваткой природных ресурсов, а цены на природный газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США.

https://ria.ru/20250616/ukraina-2023125976.html

https://ria.ru/20250614/ssha-2022737756.html

https://ria.ru/20250524/vengriya-2018869049.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

словакия, венгрия, россия, петер сийярто, еврокомиссия, евросоюз, в мире, европейский центральный банк