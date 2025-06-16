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В Курской области нашли взрывное устройство ВСУ в детском самокате
В Курской области нашли взрывное устройство ВСУ в детском самокате - РИА Новости, 16.06.2025
В Курской области нашли взрывное устройство ВСУ в детском самокате
Военнослужащие инженерных подразделений группировки "Север", проводящие разминирование в Курской области, обнаружили взрывное устройство, оставленное ВСУ в... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T10:56:00+03:00
2025-06-16T10:56:00+03:00
2025-06-16T11:16:00+03:00
происшествия
курская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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КУРСК, 16 июн - РИА Новости. Военнослужащие инженерных подразделений группировки "Север", проводящие разминирование в Курской области, обнаружили взрывное устройство, оставленное ВСУ в детском самокате, сообщило Минобороны РФ. "В одном из населенных пунктов взрывное устройство было обнаружено в детском самокате. На первый взгляд ничем не примечательный, но при детальном осмотре была обнаружена трещина в корпусе, через которую были найдены провода и взрывчатое вещество", - рассказал сапер-оператор с позывным "Малой". В оборонном ведомстве уточнили, что ВСУ при отступлении из Курской области оставили большое количество взрывоопасных предметов.
https://ria.ru/20250615/vsu-2022993178.html
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происшествия, курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Курской области нашли взрывное устройство ВСУ в детском самокате
МО РФ: в Курской области в детском самокате нашли взрывное устройство ВСУ