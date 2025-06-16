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В Китае раскрыли, какой удар под дых ждет Украину - РИА Новости, 16.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:43 16.06.2025
https://ria.ru/20250616/ukraina-2023218570.html
В Китае раскрыли, какой удар под дых ждет Украину
В Китае раскрыли, какой удар под дых ждет Украину - РИА Новости, 16.06.2025
В Китае раскрыли, какой удар под дых ждет Украину
На Украине видеоролики с уклонистами от армии набирают такую популярность, что некоторые чиновники даже призывают к запрету соцсетей, это создает почву для... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T22:43:00+03:00
2025-06-16T22:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
китай
киев
дмитрий лубинец
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. На Украине видеоролики с уклонистами от армии набирают такую популярность, что некоторые чиновники даже призывают к запрету соцсетей, это создает почву для обострения социального конфликта, пишет китайский портал "Гуанча"."Лица, поддерживающие грубую мобилизационную политику Киева, часто обвиняют социальные сети в распространении видеороликов, которые оказывают разрушительное воздействие на систему рекрутинга. &lt;…&gt; Видеоролики и обращения уклонистов в социальных сетях привлекают все больше внимания, а это значит, что отказ от военной службы, скорее всего, превратится в доминирующую тенденцию среди украинцев в ближайшие месяцы", — говорится в материале.Автор статьи отметил, что украинское общество незаметно превращается в сочувствующих и даже сторонников уклонистов, а такое поведение может перерасти в организованную политическую силу.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, фиксируются откровенные проявления насилия и злоупотребления властными полномочиями, нередки случаи избиения, провоцирование ДТП для остановки граждан.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250616/zelenskiy-2023203703.html
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в мире, украина, китай, киев, дмитрий лубинец, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Китай, Киев, Дмитрий Лубинец, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
В Китае раскрыли, какой удар под дых ждет Украину

"Гуанча": уклонисты становятся народными героями на Украине

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. На Украине видеоролики с уклонистами от армии набирают такую популярность, что некоторые чиновники даже призывают к запрету соцсетей, это создает почву для обострения социального конфликта, пишет китайский портал "Гуанча".
"Лица, поддерживающие грубую мобилизационную политику Киева, часто обвиняют социальные сети в распространении видеороликов, которые оказывают разрушительное воздействие на систему рекрутинга. <…> Видеоролики и обращения уклонистов в социальных сетях привлекают все больше внимания, а это значит, что отказ от военной службы, скорее всего, превратится в доминирующую тенденцию среди украинцев в ближайшие месяцы", — говорится в материале.
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Автор статьи отметил, что украинское общество незаметно превращается в сочувствующих и даже сторонников уклонистов, а такое поведение может перерасти в организованную политическую силу.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
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На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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