https://ria.ru/20250616/ukraina-2023218570.html

В Китае раскрыли, какой удар под дых ждет Украину

В Китае раскрыли, какой удар под дых ждет Украину - РИА Новости, 16.06.2025

В Китае раскрыли, какой удар под дых ждет Украину

На Украине видеоролики с уклонистами от армии набирают такую популярность, что некоторые чиновники даже призывают к запрету соцсетей, это создает почву для... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T22:43:00+03:00

2025-06-16T22:43:00+03:00

2025-06-16T22:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

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дмитрий лубинец

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. На Украине видеоролики с уклонистами от армии набирают такую популярность, что некоторые чиновники даже призывают к запрету соцсетей, это создает почву для обострения социального конфликта, пишет китайский портал "Гуанча"."Лица, поддерживающие грубую мобилизационную политику Киева, часто обвиняют социальные сети в распространении видеороликов, которые оказывают разрушительное воздействие на систему рекрутинга. <…> Видеоролики и обращения уклонистов в социальных сетях привлекают все больше внимания, а это значит, что отказ от военной службы, скорее всего, превратится в доминирующую тенденцию среди украинцев в ближайшие месяцы", — говорится в материале.Автор статьи отметил, что украинское общество незаметно превращается в сочувствующих и даже сторонников уклонистов, а такое поведение может перерасти в организованную политическую силу.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, фиксируются откровенные проявления насилия и злоупотребления властными полномочиями, нередки случаи избиения, провоцирование ДТП для остановки граждан.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250616/zelenskiy-2023203703.html

https://ria.ru/20250616/ukraina-2023149467.html

https://ria.ru/20250616/ukraina-2023212396.html

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в мире, украина, китай, киев, дмитрий лубинец, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада украины