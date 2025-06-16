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На Украине раскрыли коррупционную схему уклонения от мобилизации
На Украине раскрыли коррупционную схему уклонения от мобилизации - РИА Новости, 16.06.2025
На Украине раскрыли коррупционную схему уклонения от мобилизации
Руководители медучреждений в Кировоградской области Украины помогали военнообязанным уклоняться от мобилизации, выдавая фиктивные справки о непригодности к... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T15:10:00+03:00
2025-06-16T15:10:00+03:00
2025-06-16T15:10:00+03:00
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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Руководители медучреждений в Кировоградской области Украины помогали военнообязанным уклоняться от мобилизации, выдавая фиктивные справки о непригодности к службе в ВСУ, сообщили в Нацполиции страны. "Разоблачили коррупционные схемы уклонения от мобилизации…Среди фигурантов-руководители медицинских учреждений, военнослужащие и гражданские. Суммы взяток варьировались от одной до 10,5 тысячи долларов. Известно, что их "услугами" воспользовались по меньшей мере 20 человек", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте полиции. По данным ведомства, речь идет о Кировоградской области. Среди организаторов схемы генеральный директор одного из частных медицинских учреждений и заместитель генерального директора государственного медицинского учреждения. "Клиентам устанавливали фиктивные диагнозы, что в дальнейшем давало им возможность стать непригодными для прохождения службы в ВСУ. Чтобы все выглядело правдиво, подыскивали действительно больных людей и использовали снимки их исследований МРТ или КТ", - пояснили в полиции. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
https://ria.ru/20250527/ukraina-2019235737.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Кировоградская область, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
На Украине раскрыли коррупционную схему уклонения от мобилизации
Нацполиция: медики в Кировоградской области помогали уклоняться от мобилизации