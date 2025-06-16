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МИД Ирана: американская поддержка Израиля угрожает Ближнему Востоку

МИД Ирана: американская поддержка Израиля угрожает Ближнему Востоку - РИА Новости, 16.06.2025

МИД Ирана: американская поддержка Израиля угрожает Ближнему Востоку

Иран считает, что всесторонняя поддержка Соединенными Штатами Израиля поставила безопасность на Ближнем Востоке и в мире под беспрецедентную угрозу, заявил в... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T10:26:00+03:00

2025-06-16T10:26:00+03:00

2025-06-16T10:58:00+03:00

в мире

иран

сша

израиль

обострение конфликта между израилем и ираном

али хаменеи

ближний восток

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ТЕГЕРАН, 16 июн – РИА Новости. Иран считает, что всесторонняя поддержка Соединенными Штатами Израиля поставила безопасность на Ближнем Востоке и в мире под беспрецедентную угрозу, заявил в понедельник официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи."Неприкосновенность израильского режима и всесторонняя поддержка, которую он получает от США и других западных стран, подвергли Ближний Восток, мир и безопасность в целом беспрецедентной угрозе", - сказал Баги в ходе еженедельной пресс-конференции в прямом эфире.По его словам, Иран ожидает от Совбеза ООН принятие "обязывающих" в отношении Израиля резолюций, а также призывает международное сообщество в качестве первого шага назвать удары Израиля "агрессией". Того же, по его словам, Иран требует от США, несмотря на особый характер отношений с Израилем.Также Багаи указал, что Израиль использовал американское оружие для ударов по Ирану.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил КСИР, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" и нанесла удары по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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Спасатели разбирают завалы после израильских ударов по пригороду Тегерана Спасатели разбирают завалы после израильских ударов по пригороду Тегерана 2025-06-16T10:26 true PT0M19S

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в мире, иран, сша, израиль, обострение конфликта между израилем и ираном, али хаменеи, ближний восток