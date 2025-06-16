https://ria.ru/20250616/udary-2023210487.html

В Белгородской области при ударах ВСУ пострадали три мирных жителя

В Белгородской области при ударах ВСУ пострадали три мирных жителя - РИА Новости, 16.06.2025

В Белгородской области при ударах ВСУ пострадали три мирных жителя

Три мирных жителя ранены в результате атак украинских дронов и обстрела в Ракитянском районе и Шебекинском округе Белгородской области, сообщает губернатор... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T21:01:00+03:00

2025-06-16T21:01:00+03:00

2025-06-16T21:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

ракитянский район

вооруженные силы украины

вячеслав гладков

происшествия

шебекино

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БЕЛГОРОД, 16 июн - РИА Новости. Три мирных жителя ранены в результате атак украинских дронов и обстрела в Ракитянском районе и Шебекинском округе Белгородской области, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков."ВСУ нанесли удары по четырём населённым пунктам нашей области. Пострадали три мирных жителя. В Ракитянском районе посёлок Ракитное дважды атакован беспилотниками. В результате одного из ударов ранена женщина. Пострадавшую с минно-взрывной травмой и баротравмой бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал Гладков в Telegram-канале.Губернатор добавил, что в Шебекинском округе в селе Маломихайловка вследствие атаки FPV-дрона на припаркованный легковой автомобиль получил ранения мирный житель. Бойцы самообороны доставили мужчину с непроникающими осколочными ранениями в больницу. Медицинская помощь оказана, дальнейшее лечение пострадавший продолжит амбулаторно."Также в Шебекинскую ЦРБ обратился мужчина, пострадавший в результате обстрела города Шебекино. Врачи диагностировали ему минно-взрывную травму и баротравму. Для прохождения дальнейшего лечения он будет переведён в городскую больницу №2 города Белгорода… Социальный объект в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа подвергся атаке беспилотника. В результате сброса взрывного устройства повреждено остекление", - уточнил он.

https://ria.ru/20250611/zapad-2022047048.html

белгородская область

ракитянский район

шебекино

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белгородская область, ракитянский район, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, происшествия, шебекино