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В Белгородской области при ударах ВСУ пострадали три мирных жителя - РИА Новости, 16.06.2025
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21:01 16.06.2025 (обновлено: 21:07 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/udary-2023210487.html
В Белгородской области при ударах ВСУ пострадали три мирных жителя
В Белгородской области при ударах ВСУ пострадали три мирных жителя - РИА Новости, 16.06.2025
В Белгородской области при ударах ВСУ пострадали три мирных жителя
Три мирных жителя ранены в результате атак украинских дронов и обстрела в Ракитянском районе и Шебекинском округе Белгородской области, сообщает губернатор... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T21:01:00+03:00
2025-06-16T21:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
ракитянский район
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
происшествия
шебекино
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БЕЛГОРОД, 16 июн - РИА Новости. Три мирных жителя ранены в результате атак украинских дронов и обстрела в Ракитянском районе и Шебекинском округе Белгородской области, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков."ВСУ нанесли удары по четырём населённым пунктам нашей области. Пострадали три мирных жителя. В Ракитянском районе посёлок Ракитное дважды атакован беспилотниками. В результате одного из ударов ранена женщина. Пострадавшую с минно-взрывной травмой и баротравмой бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал Гладков в Telegram-канале.Губернатор добавил, что в Шебекинском округе в селе Маломихайловка вследствие атаки FPV-дрона на припаркованный легковой автомобиль получил ранения мирный житель. Бойцы самообороны доставили мужчину с непроникающими осколочными ранениями в больницу. Медицинская помощь оказана, дальнейшее лечение пострадавший продолжит амбулаторно."Также в Шебекинскую ЦРБ обратился мужчина, пострадавший в результате обстрела города Шебекино. Врачи диагностировали ему минно-взрывную травму и баротравму. Для прохождения дальнейшего лечения он будет переведён в городскую больницу №2 города Белгорода… Социальный объект в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа подвергся атаке беспилотника. В результате сброса взрывного устройства повреждено остекление", - уточнил он.
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белгородская область
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белгородская область, ракитянский район, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, происшествия, шебекино
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Ракитянский район, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков, Происшествия, Шебекино
В Белгородской области при ударах ВСУ пострадали три мирных жителя

Гладков: 3 жителя Ракитянского района и Шебекинского округа ранены при атаке ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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БЕЛГОРОД, 16 июн - РИА Новости. Три мирных жителя ранены в результате атак украинских дронов и обстрела в Ракитянском районе и Шебекинском округе Белгородской области, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.
«
"ВСУ нанесли удары по четырём населённым пунктам нашей области. Пострадали три мирных жителя. В Ракитянском районе посёлок Ракитное дважды атакован беспилотниками. В результате одного из ударов ранена женщина. Пострадавшую с минно-взрывной травмой и баротравмой бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что в Шебекинском округе в селе Маломихайловка вследствие атаки FPV-дрона на припаркованный легковой автомобиль получил ранения мирный житель. Бойцы самообороны доставили мужчину с непроникающими осколочными ранениями в больницу. Медицинская помощь оказана, дальнейшее лечение пострадавший продолжит амбулаторно.
"Также в Шебекинскую ЦРБ обратился мужчина, пострадавший в результате обстрела города Шебекино. Врачи диагностировали ему минно-взрывную травму и баротравму. Для прохождения дальнейшего лечения он будет переведён в городскую больницу №2 города Белгорода… Социальный объект в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа подвергся атаке беспилотника. В результате сброса взрывного устройства повреждено остекление", - уточнил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьРакитянский районВооруженные силы УкраиныВячеслав ГладковПроисшествияШебекино
 
 
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