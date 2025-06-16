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Иран в ближайшие часы нанесет удары по Израилю, пишет SNN

Иран в ближайшие часы нанесет удары по Израилю, пишет SNN - РИА Новости, 16.06.2025

Иран в ближайшие часы нанесет удары по Израилю, пишет SNN

Тегеран в ближайшие несколько часов нанесет удары по Израилю, утверждает иранский телеканал SNN. РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T18:09:00+03:00

2025-06-16T18:09:00+03:00

2025-06-16T18:31:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 16 июн — РИА Новости. Тегеран в ближайшие несколько часов нанесет удары по Израилю, утверждает иранский телеканал SNN."Иран выпустил заявление с предупреждением к жителям оккупированных территорий об эвакуации. В течение нескольких часов ВС Ирана приступят к нанесению ударов по военной инфраструктуре сионистского режима на этих территориях, как действовали и в предыдущие дни в районе Тель-Авива", — говорится в публикации в Telegram-канале.Обострение ирано-израильского конфликта

https://ria.ru/20250616/zelenskiy-2023034018.html

https://ria.ru/20250616/izrail-2023168813.html

израиль

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в мире, израиль, иран, обострение конфликта между израилем и ираном, тель-авив