Рейтинг@Mail.ru
Иран в ближайшие часы нанесет удары по Израилю, пишет SNN - РИА Новости, 16.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:09 16.06.2025 (обновлено: 18:31 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/udary-2023179262.html
Иран в ближайшие часы нанесет удары по Израилю, пишет SNN
Иран в ближайшие часы нанесет удары по Израилю, пишет SNN - РИА Новости, 16.06.2025
Иран в ближайшие часы нанесет удары по Израилю, пишет SNN
Тегеран в ближайшие несколько часов нанесет удары по Израилю, утверждает иранский телеканал SNN. РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T18:09:00+03:00
2025-06-16T18:31:00+03:00
в мире
израиль
иран
обострение конфликта между израилем и ираном
тель-авив
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023180880_0:376:1702:1333_1920x0_80_0_0_d14f6ece53469f3db3ebd431f2c19563.jpg
ТЕГЕРАН, 16 июн — РИА Новости. Тегеран в ближайшие несколько часов нанесет удары по Израилю, утверждает иранский телеканал SNN."Иран выпустил заявление с предупреждением к жителям оккупированных территорий об эвакуации. В течение нескольких часов ВС Ирана приступят к нанесению ударов по военной инфраструктуре сионистского режима на этих территориях, как действовали и в предыдущие дни в районе Тель-Авива", — говорится в публикации в Telegram-канале.Обострение ирано-израильского конфликта
https://ria.ru/20250616/zelenskiy-2023034018.html
https://ria.ru/20250616/izrail-2023168813.html
израиль
иран
тель-авив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023180880_238:369:1524:1333_1920x0_80_0_0_95722f5c81d7585693be4b9b309f2536.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, иран, обострение конфликта между израилем и ираном, тель-авив
В мире, Израиль, Иран, Обострение конфликта между Израилем и Ираном, Тель-Авив
Иран в ближайшие часы нанесет удары по Израилю, пишет SNN

SNN: Иран в ближайшие несколько часов нанесет удары по Израилю

© AP Photo / Iranian Defense MinistryЗапуск иранской ракеты "Хорремшехр-4"
Запуск иранской ракеты Хорремшехр-4 - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© AP Photo / Iranian Defense Ministry
Запуск иранской ракеты "Хорремшехр-4". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕГЕРАН, 16 июн — РИА Новости. Тегеран в ближайшие несколько часов нанесет удары по Израилю, утверждает иранский телеканал SNN.
"Иран выпустил заявление с предупреждением к жителям оккупированных территорий об эвакуации. В течение нескольких часов ВС Ирана приступят к нанесению ударов по военной инфраструктуре сионистского режима на этих территориях, как действовали и в предыдущие дни в районе Тель-Авива", — говорится в публикации в Telegram-канале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
В Киеве раскрыли план Зеленского на конфликт Ирана и Израиля
Вчера, 04:21

Обострение ирано-израильского конфликта

  • В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев": израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана.
  • Тель-Авив заявил, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию государства.
  • При атаках погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС республики и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков.
  • Ударам подверглись ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, места дислокации армии на северо-западе страны.
  • Иран в ответ начал операцию "Правдивое обещание — 3" и атакует военные цели противника.
  • Израильские и иранские СМИ сообщают о десятках погибших и сотнях пострадавших с обеих сторон.
  • Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
В Израиле посоветовали Хаменеи "менять спальни" по ночам
Вчера, 17:19
 
В миреИзраильИранОбострение конфликта между Израилем и ИраномТель-Авив
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала