Иран в ближайшие часы нанесет удары по Израилю, пишет SNN
SNN: Иран в ближайшие несколько часов нанесет удары по Израилю
© AP Photo / Iranian Defense MinistryЗапуск иранской ракеты "Хорремшехр-4"
© AP Photo / Iranian Defense Ministry
Запуск иранской ракеты "Хорремшехр-4". Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 16 июн — РИА Новости. Тегеран в ближайшие несколько часов нанесет удары по Израилю, утверждает иранский телеканал SNN.
"Иран выпустил заявление с предупреждением к жителям оккупированных территорий об эвакуации. В течение нескольких часов ВС Ирана приступят к нанесению ударов по военной инфраструктуре сионистского режима на этих территориях, как действовали и в предыдущие дни в районе Тель-Авива", — говорится в публикации в Telegram-канале.
Обострение ирано-израильского конфликта
- В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев": израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана.
- Тель-Авив заявил, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию государства.
- При атаках погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС республики и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков.
- Ударам подверглись ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, места дислокации армии на северо-западе страны.
- Иран в ответ начал операцию "Правдивое обещание — 3" и атакует военные цели противника.
- Израильские и иранские СМИ сообщают о десятках погибших и сотнях пострадавших с обеих сторон.
- Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.