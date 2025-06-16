https://ria.ru/20250616/turtsiya-2023182626.html
Парламент Турции может расширить полномочия президента, пишет Reuters
Парламент Турции может расширить полномочия президента, пишет Reuters - РИА Новости, 16.06.2025
Парламент Турции может расширить полномочия президента, пишет Reuters
Правящая турецкая Партия справедливости и развития (Ak Parti) внесла в Великое национальное собрание (парламент) республики законопроект, предусматривающий... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T18:25:00+03:00
2025-06-16T18:25:00+03:00
2025-06-16T18:25:00+03:00
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АНКАРА, 16 июн – РИА Новости. Правящая турецкая Партия справедливости и развития (Ak Parti) внесла в Великое национальное собрание (парламент) республики законопроект, предусматривающий расширение полномочий президента по определению специального налога в отношении транспортных средств, передает агентство Рейтер. "Правящая партия Турции Ak Parti в понедельник внесла в парламент законопроект, направленный на ограничение некоторых налоговых льгот и внесение изменений в применение специального налога на потребление для некоторых транспортных средств, следует из проекта закона", - говорится в сообщении агентства. Законопроект предлагает расширить полномочия президента Реджепа Тайипа Эрдогана по определению и изменению уровня специального налога на потребление для автомобилей в зависимости от объема двигателя, дальности хода и ёмкости аккумулятора. "Предлагаемые корректировки пороговых значений специального налога на потребление не изменят рыночные цены на автомобили", - отмечает агентство.
https://ria.ru/20250615/turtsiya-2022967542.html
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турция, реджеп тайип эрдоган, в мире
Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, В мире
Парламент Турции может расширить полномочия президента, пишет Reuters
Reuters: в парламент Турции внесли проект о расширении полномочий президента