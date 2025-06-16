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В Турции заявили, что держат под контролем ситуацию на границе с Ираном - РИА Новости, 16.06.2025
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00:37 16.06.2025
https://ria.ru/20250616/turtsiya-2023026403.html
В Турции заявили, что держат под контролем ситуацию на границе с Ираном
В Турции заявили, что держат под контролем ситуацию на границе с Ираном - РИА Новости, 16.06.2025
В Турции заявили, что держат под контролем ситуацию на границе с Ираном
Власти Турции держат под контролем ситуацию с безопасностью на приграничных с Ираном контрольно-пропускных пунктах, нестандартной ситуации нет, заявила... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T00:37:00+03:00
2025-06-16T00:37:00+03:00
в мире
иран
израиль
турция
али хаменеи
корпус стражей исламской революции
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АНКАРА, 16 июн - РИА Новости. Власти Турции держат под контролем ситуацию с безопасностью на приграничных с Ираном контрольно-пропускных пунктах, нестандартной ситуации нет, заявила администрация президента республики. "Министерство внутренних дел и соответствующие подразделения безопасности подтверждают, что на пограничных заставах Капыкёй и Гюрбулак не наблюдается необычной мобильности, плотности или нестандартной ситуации с пересечением границы. В ходе контактов с иранскими властями было сообщено, что на их границе находится всего 25-30 человек",- говорится в заявлении Центра по борьбе с дезинформацией при Управлении по коммуникациям администрации президента Турции. "Наши границы находятся под контролем наших подразделений безопасности в режиме 24/7 с использованием самых современных систем безопасности",- говорится в заявлении. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" и нанесла удары по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250616/turkmeniya-2023026230.html
https://ria.ru/20250615/granitsa-2023014804.html
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РИА Новости
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в мире, иран, израиль, турция, али хаменеи, корпус стражей исламской революции
В мире, Иран, Израиль, Турция, Али Хаменеи, Корпус стражей исламской революции
В Турции заявили, что держат под контролем ситуацию на границе с Ираном

Власти Турции заявили, что держат под контролем ситуацию на границе с Ираном

© Фото : Pexels/Ahmed MullaФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© Фото : Pexels/Ahmed Mulla
Флаг Турции. Архивное фото
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АНКАРА, 16 июн - РИА Новости. Власти Турции держат под контролем ситуацию с безопасностью на приграничных с Ираном контрольно-пропускных пунктах, нестандартной ситуации нет, заявила администрация президента республики.
"Министерство внутренних дел и соответствующие подразделения безопасности подтверждают, что на пограничных заставах Капыкёй и Гюрбулак не наблюдается необычной мобильности, плотности или нестандартной ситуации с пересечением границы. В ходе контактов с иранскими властями было сообщено, что на их границе находится всего 25-30 человек",- говорится в заявлении Центра по борьбе с дезинформацией при Управлении по коммуникациям администрации президента Турции.
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Границу Ирана и Туркмении на фоне ситуации в регионе пересекли 120 человек
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"Наши границы находятся под контролем наших подразделений безопасности в режиме 24/7 с использованием самых современных систем безопасности",- говорится в заявлении.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" и нанесла удары по военным целям в Израиле.
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В миреИранИзраильТурцияАли ХаменеиКорпус стражей исламской революции
 
 
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