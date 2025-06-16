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Источник: глава МИД Турции призвал вернуться к ядерным переговорам с Ираном - РИА Новости, 16.06.2025
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00:25 16.06.2025
https://ria.ru/20250616/turtsiya-2023025888.html
Источник: глава МИД Турции призвал вернуться к ядерным переговорам с Ираном
Источник: глава МИД Турции призвал вернуться к ядерным переговорам с Ираном - РИА Новости, 16.06.2025
Источник: глава МИД Турции призвал вернуться к ядерным переговорам с Ираном
Глава МИД Турции Хакан Фидан в телефонном разговоре с британским коллегой Дэвидом Лэмми призвал безотлагательно возобновить ядерные переговоры с Ираном, сообщил РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T00:25:00+03:00
2025-06-16T00:25:00+03:00
в мире
турция
иран
великобритания
хакан фидан
дэвид лэмми
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АНКАРА, 16 июн - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан в телефонном разговоре с британским коллегой Дэвидом Лэмми призвал безотлагательно возобновить ядерные переговоры с Ираном, сообщил РИА Новости источник в турецком внешнеполитическом ведомстве. "Сегодня вечером (15 июня) состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Хакана Фидана с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми. В ходе беседы обсуждался конфликт между Израилем и Ираном",- сообщил собеседник агентства. "Министр Фидан отметил, что Анкара обеспокоена тем, что события могут перерасти в более серьезный кризис. Министр Фидан отметил, что необходимо активизировать дипломатические усилия для скорейшего прекращения конфликта и безотлагательно возобновить ядерные переговоры", - сказал источник.
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в мире, турция, иран, великобритания, хакан фидан, дэвид лэмми
В мире, Турция, Иран, Великобритания, Хакан Фидан, Дэвид Лэмми
Источник: глава МИД Турции призвал вернуться к ядерным переговорам с Ираном

Глава МИД Турции Фидан призвал к возобновлению ядерных переговоров с Ираном

© Фото : Министерство иностранных дел ТурцииМинистр иностранных дел Турции Хакан Фидан
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© Фото : Министерство иностранных дел Турции
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
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АНКАРА, 16 июн - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан в телефонном разговоре с британским коллегой Дэвидом Лэмми призвал безотлагательно возобновить ядерные переговоры с Ираном, сообщил РИА Новости источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.
"Сегодня вечером (15 июня) состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Хакана Фидана с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми. В ходе беседы обсуждался конфликт между Израилем и Ираном",- сообщил собеседник агентства.
"Министр Фидан отметил, что Анкара обеспокоена тем, что события могут перерасти в более серьезный кризис. Министр Фидан отметил, что необходимо активизировать дипломатические усилия для скорейшего прекращения конфликта и безотлагательно возобновить ядерные переговоры", - сказал источник.
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В миреТурцияИранВеликобританияХакан ФиданДэвид Лэмми
 
 
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