https://ria.ru/20250616/turtsija-2023224666.html

В Турции осудили атаку Израиля на иранскую гостелерадиокомпанию

В Турции осудили атаку Израиля на иранскую гостелерадиокомпанию - РИА Новости, 16.06.2025

В Турции осудили атаку Израиля на иранскую гостелерадиокомпанию

Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана резко осудила атаку Израиля на гостелерадиокомпанию Ирана, назвав произошедшее "открытой резней". РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T23:50:00+03:00

2025-06-16T23:50:00+03:00

2025-06-16T23:50:00+03:00

в мире

израиль

иран

турция

реджеп тайип эрдоган

обострение конфликта между израилем и ираном

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АНКАРА, 16 июн - РИА Новости. Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана резко осудила атаку Израиля на гостелерадиокомпанию Ирана, назвав произошедшее "открытой резней". Ранее в понедельник гостелерадиокомпания Ирана IRIB сообщила, что подверглась атаке Израиля. Момент, как утверждают иранские СМИ, израильского удара по офису гостелерадио попал в прямой эфир новостей "Второго новостного канала". После этого в эфире начались помехи. Сейчас прямой эфир работает стабильнее. "Нападение Израиля на Иранскую организацию радио и телевидения, направленное против представителей прессы и гражданских лиц, является открытой резней. Нападение на журналистов и представителей СМИ - это варварство; такое нападение не имеет юридической легитимности и оправдания", - говорится в заявлении главы управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттина Алтуна. В соцсети X Алтун заявил, что израильское правительство "утратило свойство быть государством в результате совершенных им преступлений". "Мы осуждаем это чудовищное нападение. Мы выражаем соболезнования иранскому народу в связи с гибелью представителей прессы. Мы призываем международное сообщество принять меры против израильской агрессии и ее безрассудства, которое поджигает регион", - написал Алтун. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,8 тысячи пострадавших. Израиль и Иран обмениваются ударами несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.

https://ria.ru/20250616/ataka-2023179877.html

https://ria.ru/20250616/erdogan-2023187239.html

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Горящий офис компании, подвергшейся, по ее заявлению, израильскому удару Телерадиокомпания IRIB показывает кадры горящего офиса компании, подвергшейся, по ее заявлению, израильскому удару 2025-06-16T23:50 true PT1M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, иран, турция, реджеп тайип эрдоган, обострение конфликта между израилем и ираном