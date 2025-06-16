Границу Ирана и Туркмении на фоне ситуации в регионе пересекли 120 человек
МИД Туркмении: около 120 человек прибыли из Ирана чтобы выехать в свои страны
Флаг Туркменистана. Архивное фото
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АШХАБАД, 16 июн – РИА Новости. Около 120 иностранных граждан из Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Румынии и других стран пересекли ирано-туркменскую границу в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке, сообщил МИД Туркмении.
"В связи со сложившейся ситуацией на Ближнем Востоке Туркменистаном принимаются незамедлительные меры по предоставлению своей территории для выезда иностранным дипломатам и членам их семей, а также другим гражданам, находящимся в настоящее время на территории Ирана… через контрольно-пропускные пункты пересекли государственную границу Туркменистана около 120 человек из числа граждан Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Румынии и других стран", – говорится в сообщении.
По данным ведомства, всем прибывшим были предоставлены автотранспорт, питание, размещение в гостиницах и предметы первой необходимости.
В МИД отметили, что таким образом Туркмения на практике подтверждает свою "приверженность принципам гуманности, международного сотрудничества и добрососедства".
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в их числе глава генштаба ВС Ирана и командующий КСИР, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам подверглись несколько ядерных объектов, в том числе в Натанзе и Фордо, и позиции иранских военных в различных районах страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
КСИР сообщил, что исламская республика в ответ на атаки начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.