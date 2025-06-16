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ЦАХАЛ сообщила о пуске ракет из Ирана в сторону Израиля - РИА Новости, 16.06.2025
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04:10 16.06.2025 (обновлено: 04:14 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/tsakhal-2023033641.html
ЦАХАЛ сообщила о пуске ракет из Ирана в сторону Израиля
ЦАХАЛ сообщила о пуске ракет из Ирана в сторону Израиля - РИА Новости, 16.06.2025
ЦАХАЛ сообщила о пуске ракет из Ирана в сторону Израиля
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что зафиксировала пуск ракет из Ирана в сторону израильской территории, ведет перехват. РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T04:10:00+03:00
2025-06-16T04:14:00+03:00
в мире
иран
израиль
обострение конфликта между израилем и ираном
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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что зафиксировала пуск ракет из Ирана в сторону израильской территории, ведет перехват."Некоторое время назад Армия обороны Израиля зафиксировала пуск ракет из Ирана в сторону территории государства Израиль. Системы обороны работают для перехвата угрозы", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250616/iran-2023032570.html
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в мире, иран, израиль, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Иран, Израиль, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
ЦАХАЛ сообщила о пуске ракет из Ирана в сторону Израиля

ЦАХАЛ сообщила, что зафиксировала пуск ракет из Ирана в сторону Израиля

© AP Photo / Tomer NeubergРабота ПВО в Тель-Авиве во время иранской атаки
Работа ПВО в Тель-Авиве во время иранской атаки - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© AP Photo / Tomer Neuberg
Работа ПВО в Тель-Авиве во время иранской атаки. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что зафиксировала пуск ракет из Ирана в сторону израильской территории, ведет перехват.
"Некоторое время назад Армия обороны Израиля зафиксировала пуск ракет из Ирана в сторону территории государства Израиль. Системы обороны работают для перехвата угрозы", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале.
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В миреИранИзраильОбострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
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