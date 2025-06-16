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ЦАХАЛ сообщила о пуске ракет из Ирана в сторону Израиля

ЦАХАЛ сообщила о пуске ракет из Ирана в сторону Израиля - РИА Новости, 16.06.2025

ЦАХАЛ сообщила о пуске ракет из Ирана в сторону Израиля

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что зафиксировала пуск ракет из Ирана в сторону израильской территории, ведет перехват. РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T04:10:00+03:00

2025-06-16T04:10:00+03:00

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в мире

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обострение конфликта между израилем и ираном

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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что зафиксировала пуск ракет из Ирана в сторону израильской территории, ведет перехват."Некоторое время назад Армия обороны Израиля зафиксировала пуск ракет из Ирана в сторону территории государства Израиль. Системы обороны работают для перехвата угрозы", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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в мире, иран, израиль, обострение конфликта между израилем и ираном