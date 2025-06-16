https://ria.ru/20250616/trutnev-2023092140.html

Трутнев в Курске и ДНР передал партию оборудования и снаряжения бойцам СВО

Трутнев в Курске и ДНР передал партию оборудования и снаряжения бойцам СВО - РИА Новости, 16.06.2025

Трутнев в Курске и ДНР передал партию оборудования и снаряжения бойцам СВО

Вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев встретился с участниками спецоперации в Курской области и Донецкой Народной Республике и передал им... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T12:08:00+03:00

2025-06-16T12:08:00+03:00

2025-06-16T12:25:00+03:00

надежные люди

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юрий трутнев

сво

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев встретился с участниками спецоперации в Курской области и Донецкой Народной Республике и передал им новую партию оборудования и снаряжения, сообщили в пресс-службе аппарата полпредства. "В День России, 12 июня, Трутнев в Курской области встретился с бойцами 155-й гвардейской бригады морской пехоты, передав им оборудование и снаряжение", - говорится в сообщении. Уточняется, что бойцам привезли продукцию предприятий территории опережающего развития (ТОР) "Патриотическая": FPV-дроны от якутских и забайкальских производителей, электрические мотоциклы эндуро "Тимир АТ" из Якутии, снегоболотоходы повышенной проходимости якутского предприятия ООО "ЯКТ-Сокол". Бойцы получили наземные робототехнические комплексы "Курьер", созданные в Бурятии. Также бойцам доставили квадрокоптеры DJI Mavic 3 Thermal – промышленные дроны, оснащенные тепловизионной и цифровыми камерами. Кроме того, отправлены боеприпасы для снайперских высокоточных комплексов, гладкоствольные ружья для борьбы с вражескими дронами и боеприпасы к ним, средства радиоэлектронной борьбы РЭБ "Капюшон". "День России – праздник всех патриотов страны. Мы помним о становлении нашей Родины, ее истории, о подвигах и героических победах над врагом наших предков, о том, как укреплялось наше государство. Сейчас Россия проводит специальную военную операцию – мы вновь отстаиваем нашу независимость, взгляд на мир, будущее детей. В общую победу вносит вклад каждый – и те, кто отстаивает свободу на передовой, и кто помогает в тылу, работая добровольцем и собирая гуманитарные грузы, и те, кто едет врачом спасать жизни бойцов и мирного населения. Нашим ребятам как никогда нужна общая поддержка. Мы вместе. Мы рядом", – цитирует пресс-служба слова Трутнева. Он подчеркнул, что помощь бойцам будут оказывать, пока не победит наша страна. "Тринадцатого июня на территории ДНР Трутнев провел встречу с командным составом Восточного военного округа, встретился с офицерами и бойцами 14-й отдельной гвардейской бригады специального назначения, бойцами отряда добровольцев – госслужащих дальневосточных регионов", - отмечается в сообщении. По информации пресс-службы, военнослужащим и добровольцам там также передали продукцию резидентов ТОР "Патриотическая", в том числе транспортные средства, квадрокоптеры, средства радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки и многое другое. Всего в ходе поездки в Курскую область и ДНР было передано 4590 FPV-дронов, в том числе от производителей ТОР "Патриотическая" 2090 единиц. Кроме того, от резидентов ТОР "Патриотическая" поступило 106 электрических мотоциклов эндуро "Тимир АТ", 19 снегоболотоходов повышенной проходимости "ЯКТ-Сокол", 10 наземных робототехнических комплексов "Курьер", 15 тепловизионных прицелов "Харон", приборы наблюдения "Дозор-1", тепловизионные прицелы Venox Patriot, оптические прицелы Nightforce, противоосколочные костюмы и другое оборудование и боеприпасы.

https://ria.ru/20250612/mototsikly-2022540527.html

https://ria.ru/20250611/svo-2022314123.html

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россия, курская область, донецкая народная республика, юрий трутнев, сво