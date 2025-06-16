https://ria.ru/20250616/tramp-2023183938.html

На Западе раскрыли, что произошло с Трампом из-за конфликта Израиля и Ирана

На Западе раскрыли, что произошло с Трампом из-за конфликта Израиля и Ирана - РИА Новости, 16.06.2025

На Западе раскрыли, что произошло с Трампом из-за конфликта Израиля и Ирана

Удары Израиля по Ирану стали неприятным сюрпризом для президента США Дональда Трампа, пишет немецкая газета Die Zeit. РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T18:31:00+03:00

2025-06-16T18:31:00+03:00

2025-06-16T18:31:00+03:00

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иран

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Удары Израиля по Ирану стали неприятным сюрпризом для президента США Дональда Трампа, пишет немецкая газета Die Zeit."Трамп не может скрыть тот факт, что США были явно застигнуты врасплох. Противоречия остаются. В какой степени президент США на самом деле одобрил атаки Израиля до того, как они начались, трудно сказать наверняка", — говорится в материале.Ранее американский лидер в интервью Fox News утверждал, что заранее знал об ударах Израиля по целям в Иране.Обострение ирано-израильского конфликта

https://ria.ru/20250616/iran-2023165259.html

https://ria.ru/20250616/ssha-2023140683.html

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в мире, иран, израиль, сша, дональд трамп, обострение конфликта между израилем и ираном