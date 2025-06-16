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На Западе раскрыли, что произошло с Трампом из-за конфликта Израиля и Ирана - РИА Новости, 16.06.2025
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18:31 16.06.2025
https://ria.ru/20250616/tramp-2023183938.html
На Западе раскрыли, что произошло с Трампом из-за конфликта Израиля и Ирана
На Западе раскрыли, что произошло с Трампом из-за конфликта Израиля и Ирана - РИА Новости, 16.06.2025
На Западе раскрыли, что произошло с Трампом из-за конфликта Израиля и Ирана
Удары Израиля по Ирану стали неприятным сюрпризом для президента США Дональда Трампа, пишет немецкая газета Die Zeit. РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T18:31:00+03:00
2025-06-16T18:31:00+03:00
в мире
иран
израиль
сша
дональд трамп
обострение конфликта между израилем и ираном
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Удары Израиля по Ирану стали неприятным сюрпризом для президента США Дональда Трампа, пишет немецкая газета Die Zeit."Трамп не может скрыть тот факт, что США были явно застигнуты врасплох. Противоречия остаются. В какой степени президент США на самом деле одобрил атаки Израиля до того, как они начались, трудно сказать наверняка", — говорится в материале.Ранее американский лидер в интервью Fox News утверждал, что заранее знал об ударах Израиля по целям в Иране.Обострение ирано-израильского конфликта
https://ria.ru/20250616/iran-2023165259.html
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иран
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в мире, иран, израиль, сша, дональд трамп, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Иран, Израиль, США, Дональд Трамп, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
На Западе раскрыли, что произошло с Трампом из-за конфликта Израиля и Ирана

Die Zeit: удары Израиля по Ирану застали Трампа врасплох

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Удары Израиля по Ирану стали неприятным сюрпризом для президента США Дональда Трампа, пишет немецкая газета Die Zeit.
"Трамп не может скрыть тот факт, что США были явно застигнуты врасплох. Противоречия остаются. В какой степени президент США на самом деле одобрил атаки Израиля до того, как они начались, трудно сказать наверняка", — говорится в материале.
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Ответ ЕС на ирано-израильский конфликт вызвал недоумение в США
Вчера, 17:05
Ранее американский лидер в интервью Fox News утверждал, что заранее знал об ударах Израиля по целям в Иране.

Обострение ирано-израильского конфликта

  • В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев": израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана.
  • Тель-Авив заявил, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию государства.
  • При атаках погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС республики и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков.
  • Ударам подверглись ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, места дислокации армии на северо-западе страны.
  • Иран в ответ начал операцию "Правдивое обещание — 3" и атакует военные цели противника.
  • Израильские и иранские СМИ сообщают о десятках погибших и сотнях пострадавших с обеих сторон.
  • Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.
Дым на месте израильского авиаудара в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
"Кто поверит?" На Западе набросились на США из-за конфликта Израиля и Ирана
Вчера, 14:57
 
В миреИранИзраильСШАДональд ТрампОбострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
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